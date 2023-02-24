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烏俄「千年愛恨糾葛」一次看　有共同祖先卻成無解世仇

▲▼烏克蘭國旗。（圖／路透）

▲烏克蘭國旗飛揚在被戰火蹂躪的小鎮博羅江卡（Borodianka）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭迄今已滿1年且尚無停戰跡象，大多數分析認為，衝突近因是2014年克里米亞併吞及北約東擴傾向，但遠因可追溯到數世紀以前。本文整理出烏克蘭歷史上的5個關鍵時間點，梳理兩國糾纏千年的愛恨情仇。

►9世紀基輔羅斯（Kievan Rus）建立

▲▼私人收藏的畫作描繪，西元988年基輔居民接受洗禮。（圖／達志影像）

▲一幅私人收藏畫作描繪西元988年基輔居民接受洗禮的景象。（圖／達志影像）

西元9世紀，北歐人抵達歐陸後沿第聶伯河（Dnieper River）而下，征服當地東斯拉夫部落，並以現今基輔為首都建立國家「基輔羅斯」，直至13世紀為蒙古帝國所滅，被視為當代3個東斯拉夫民族國家，也就是烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯的前身。

基輔羅斯歷經12世紀內部分裂與13世紀的滅亡後，一些人東遷至現今俄羅斯地區建立莫斯科公國，也就是俄國前身，另一些人西遷至現今烏克蘭地區，先後經歷蒙古帝國、波蘭立陶宛聯邦等政權瓜分統治，最終在18世紀併入俄羅斯沙皇國。

在此過程中，烏西接受西方價值觀及天主教文化的程度較高，烏東在語言、宗教及信仰上都更貼近俄羅斯，加上俄羅斯沙皇國推行文化同化，雙方差異漸深。

►1922年「烏克蘭蘇維埃社會主義共和國」加入蘇聯

▲▼1945年5月23日首次亮相的烏克蘭蘇維埃社會主義共和國新國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲1945年5月首次亮相的「烏克蘭蘇維埃社會主義共和國」新國旗。（圖／達志影像／美聯社）

1917年，俄羅斯帝國在一戰期間的二月革命中被推翻。1918年1月，烏克蘭人民共和國（UNR）、也就是烏克蘭近代史上第一個民族國家成立，試圖在動盪政局之中求生存，直至1922年以「烏克蘭蘇維埃社會主義共和國」名義被併入蘇聯創始加盟國之一。

在此時期，烏克蘭成為蘇聯工業重鎮，歷經俄羅斯文化同化政策洗禮，但1932～1933年因史達林的農業政策爆發大飢荒，估計至少400萬人喪生，被一些人形容為種族滅絕。

烏克蘭二戰期間也成為重災區，但戰後恢復版圖。1954年2月19日，赫魯雪夫以慶祝結盟300周年為由，將克里米亞劃贈烏克蘭，又為日後衝突埋下另一顆種子。

►1991年烏克蘭獨立建國

▲▼2013年11月23日，烏克蘭基輔民眾紀念 1932-1933年大饑荒受害者，當時數百萬人喪生。 （圖／達志影像／美聯社）

▲2013年11月23日，基輔民眾紀念大飢荒受害者。 （圖／達志影像／美聯社）

蘇聯解體後，烏克蘭獨立建國，但團結國家卻是一項艱鉅任務，在適應共和政體及資本主義的過程中，除了一連串政治與經濟動盪，當權者也在親俄及親歐派之間擺盪。烏西向西方靠攏，期待加入歐盟甚至北約，而烏東主張和俄羅斯建立密切關係，雙方數百年來的分歧持續深化，甚至在邊境發生零星衝突。

►2014年克里米亞併吞&頓巴斯戰爭

▲▼俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

克里米亞民眾在公投結束後，於首都賽凡堡廣場上歡慶脫烏入俄。（圖／達志影像／美聯社）

▲公投結束後，親俄的克里米亞民眾歡慶脫烏入俄。（圖／達志影像／美聯社）

2014年，俄羅斯以「脫烏入俄公投」為由，正式併吞克里米亞，這是二戰以來歐洲首次有國家併吞另一個國家的領土。此時，烏東頓巴斯地區（Donbas）的分離主義武裝份子趁勢起義，同樣訴求「脫烏入俄」，並與基輔政府軍交戰至今。

儘管烏俄2015年簽署旨在停戰的《明斯克協議》，卻被認為形同虛設，因為部分條款內容爭議無果，且雖然局勢緩和，雙方卻仍斷斷續續交火，互相指責違反協議。

►2022年戰爭爆發

2021年年底，烏克蘭、以美國為首的西方國家多次引述情報警告，俄羅斯正沿著烏克蘭邊境集結大軍，可能隨時準備入侵，但莫斯科多次否認計畫出兵。

2022年2月21日，俄羅斯總統普丁發表全國演說，公開支持烏東親俄份子成立的「頓內茨克人民共和國」及「盧甘斯克人民共和國」，並向當地派遣維和部隊。3天後的2月24日，普丁宣布對烏克蘭採取「特別軍事行動」，強調不是為了佔領鄰國，而是要讓烏克蘭「去軍事化、去納粹化」，解放與保護烏東「受壓迫的俄語人口」。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼普丁於索契參與柔道訓練，與多名選手對練。（圖／路透社）

▲▼ 俄羅斯總統普丁、白俄羅斯總統盧卡申科、俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛4月參觀俄羅斯東方太空發射場。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁出身KGB，與白俄總統盧卡申科（三圖左）是親密盟友。（一、二圖／達志影像／美聯社；三圖／路透社）

關於為何開戰，普丁痛批西方毀棄「北約絕不東擴」的承諾，「不僅威脅俄羅斯國家利益，甚至威脅俄國主權」，已經跨越紅線，基輔則是「極端民族主義者和納粹主義者」，不斷壓迫東部邊境、夢想投入俄國懷抱的民眾。他說，在局勢逼迫下，俄羅斯「已經沒有其他保家衛國的方法」才會攻打烏克蘭，「這些都是為了抵禦眼前威脅，避免災難事態擴大的自衛行為。」

此外，普丁多次形容俄烏是「同一民族，同一整體」（one people, a single whole），現代烏克蘭由俄羅斯所創造，加上他出身「前蘇聯國家安全委員會」（KGB）特務及從政背景，被認為始終懷抱「恢復蘇聯光榮」的企圖心。而俄羅斯西南部和烏克蘭接壤，不僅是與北約之間的緩衝地帶，地緣政治地位至關重要，更決定了莫斯科是否掌握黑海出海口，基輔當局卻不斷向西方靠攏，成為引爆戰爭的導火線之一。

▲▼澤倫斯基在戰爭前後向多國領導人打電話，同時透過在推特發文鼓勵、批評、勸誘盟友。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 拜登突襲到訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲澤倫斯基堅定號召軍民對抗俄羅斯。（一、二圖／達志影像／美聯社；三圖／路透社）

對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）堅定鼓舞並領導軍民對抗「俄羅斯入侵者」，不願屈服或讓出任何一寸領土。他持續遊說西方領袖提供更多實際支持及關鍵軍援，不僅成為全國人民精神象徵，支持率也居高不下。

起初，澤倫斯基一度提出「不尋求加入北約」，但隨著衝突加劇及談判停滯破裂，他如今喊話收復2014年起遭俄併吞的所有領土，並稱由於缺乏信任，無法與普丁舉行和談。

隨著烏俄前線戰況持續變化升溫，西方國家也逐漸疲乏，並開始考量錯綜複雜的利益博弈，戰爭結束的那一天似乎遙遙無期。

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