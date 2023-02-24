俄軍春季攻勢打響！　開戰周年「血腥巴赫姆特」成俄烏必爭之地

▲ 烏兵在巴赫姆特附近向俄軍陣地發射2S7自走砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

俄烏戰爭今（24）日屆滿一年，兩軍自去年夏季在烏東激戰至今，靜態砲戰及艱苦的壕溝戰持續數月，前線幾乎沒有變化，直到1月底俄軍開始緩慢推進，以下由《ETtoday新聞雲》帶您了解最新戰況、血腥戰場巴赫姆特（Bakhmut）對雙方的重要意義，以及可能到來的俄軍大規模攻勢將如何影響戰局。

前線戰況

▲ 蘇勒答爾在激戰過後已經淪陷。（圖／路透）

俄軍1月13日宣布攻佔鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar），戰力主要來自傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group），成為半年來首次較為顯著的勝利，目前則集中對附近的巴赫姆特發動砲火及地面攻擊。

俄方聲稱，控制蘇勒答爾將使俄軍能夠切斷烏軍在巴赫姆特的補給線，進而「封鎖及包圍烏克蘭部隊」。瓦格納集團2月7日至12日間似乎在該市北部推進幾公里，並展開圍城攻勢，使前線膠著狀態數月以來首次出現快速進展。

瓦格納17日宣稱攻佔北郊的帕拉斯科維夫卡村（Paraskoviivka），但可能仍需數月才能拿下整座城市。俄國國防部未對此發表評論，但18日聲稱佔領哈爾科夫（Kharkiv）北部戰況激烈的格里亞尼基夫卡村（Hrianykivka），位於巴赫姆特以北180公里處；烏方則僅承認受到砲擊。

巴赫姆特之戰

▲ 巴赫姆特兩軍激戰仍在持續。（圖／路透）

俄軍去年6月、7月佔領北頓內茨克及盧甘斯克城鎮利西昌斯克（Lysychansk）後，開始對巴赫姆特無情進攻，使用熟悉的戰術，對南部定居點發動毀滅性地面攻擊。

巴赫姆特被認為是戰火持續最久也最為血腥的戰場，至今仍上演激戰，且隨著開戰周年接近愈演愈烈，代價也十分高昂，確切數字不詳，但去年11月一份報導指出，雙方每天都有數百人傷亡。

原先擁有7萬人口的巴赫姆特在漫天戰火之下被夷為平地，幾乎淪為死城，9成居民已經逃離，估計仍有約2000人每天承受砲火轟炸，在惡劣環境中生存。

巴赫姆特對雙方有何意義？

▲ 澤倫斯基親自視察巴赫姆特，為有功的士兵頒發獎章。（圖／路透）

這座城市如今成為烏軍反抗的重要象徵，「巴赫姆特挺住！」（Bakhmut holds!）成為全國戰鬥口號，阻止俄軍攻佔此地將是影響烏軍士氣的關鍵。烏國內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）說明，巴赫姆特是「一堵活牆」（Live Wall），讓烏軍可為解放被佔地區做準備，代表若成功保衛這座城市，將有利烏軍反攻。

儘管許多分析認為，巴赫姆特本身並無特別戰略意義，俄方仍將這座城市視為攻佔整個頓巴斯的墊腳石，而拿下頓巴斯正是普丁一年前下令入侵時宣布的目標之一。對俄國而言，攻佔巴赫姆特將成為去年夏天以來首次重大戰場勝利，也是俄軍和瓦格納集團都迫切希望且競相追求的目標。

▲ 巴赫姆特飽受戰火摧殘，建築淪為斷垣殘瓦。（圖／路透）

英國風險分析師科卡洛夫（Alex Kokcharov）指出，「巴赫姆特淪陷的戰略意義有限，但具有高度象徵意義」，普丁將聲稱這是一次重大勝利，尤其可用來平反對莫斯科優柔寡斷的批評聲浪，對澤倫斯基來說也可能是一大挫敗。

7月以來有大批俄兵部署此地，無法調動至其他地點。科卡洛夫認為，巴赫姆特淪陷可能有助俄方實現奪取頓巴斯的最終目標，「若俄國成功佔領巴赫姆特，可能導致前線向西移動，靠近斯拉維揚斯克（Slovyansk）及克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），進一步危及烏軍在頓內茨克北部的陣地。」

俄軍春季攻勢

▲ 烏軍坦克開過巴赫姆特外一條道路。（圖／路透）

有鑑於莫斯科重視軍事象徵、愛好紀念周年，烏國官員預期，俄軍會在24日前後發動大規模攻勢。西方防務分析人士一致認為，俄國不太可能偏離戰爭關鍵目標，也就是佔領從烏東到南部海岸的大片土地，涵蓋東部盧甘斯克及頓內茨克、南部札波羅熱及赫爾松。

烏國國防部長顧問沙克（Yuriy Sak）說明，「我們看見俄軍正在前線的巴赫姆特和克爾米納（Kreminna）等地附近集結，加強軍事存在，有跡象表明他們正在做某種準備」，但還未觀察到裝甲車、坦克和步兵集結等強勁攻勢的前兆。

前防長扎戈羅德努科（Andriy Zagorodnyuk）預期，新攻勢將集中於頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱及哈爾科夫，並投入大量砲兵，和俄軍過去進攻模式相似，意即將動員火砲、坦克、裝甲車及部隊，基本上就是俄式標準機動戰，和目前情勢的不同之處僅差在人員和軍備規模。

前北約高級官員西亞（Jamie Shea）推測，這波攻勢開端不會太猛，而是緩慢推進，也就是俄軍近幾個月來在頓巴斯採取的策略，儘管傷亡慘重，仍可穩定取得微幅進展，確保擁有壓倒性優勢。且莫斯科也很清楚，西方對烏軍援須待夏季才會到位。

▲ 布格列達爾附近烏軍醫療站。（圖／路透）

西方官員警告，俄軍新攻勢會「從多個方向悄悄到來」，但認為戰術將有別以往，至今幾乎未參與實戰的空軍將扮演更重要的角色，「以不同的方式，在不同的時間發生在前線不同地方」。

據烏克蘭特種部隊軍官貝烈佐維茨（Taras Berezovets）說法，部分地區的攻勢2月上旬就已開始；澤倫斯基16日也表示，敵方春季攻勢已經打響。俄軍在北部克爾米納和南部布格列達爾（Vuhledar）附近發動試探性攻擊（probing attack），每天轟炸100多枚砲彈，達到去年夏季以來最高。



根據西方情報，俄軍正部署戰鬥機、轟炸機及直升機，可能為陸上進攻提供空中支援，還在靠近烏克蘭東北邊境的沃羅涅日（Voronezh）及庫斯克（Kursk）紮建新的陸軍野戰營地，且俄軍一年前入侵之初就在這裡紮營。

國防顧問公司羅昌（Rochan Consulting）防務分析師穆茲卡（Konrad Muzyka）認為，被動員的預備役俄兵目前就駐紮在這些營地，「這是證明他們更靠近前線的第一項證據，代表可能很快會被派往烏克蘭，攻勢節奏將加快。」

分析指出，普丁終極目標是讓數萬名預備役從北部空降，與從南部逼近的俄兵會合，攻佔整個頓巴斯。然而，動員兵受訓程度和裝備都不如去年部署的俄兵，因此西方官員預期，俄軍春季攻勢戰略將有所改變，變化之一就是空軍角色加重。據信俄軍仍有多達80%戰機狀況良好，西方情報機構認為，他們正準備將這些戰機和直升機投入戰爭。

若春季攻勢失敗，普丁下一步怎麼走？

▲ 普丁21日發表國情咨文。（圖／路透）

依照過去作法推測，普丁將加倍賭注，可能發動第二波動員，加強飛彈轟炸，癱瘓烏克蘭基礎設施，甚至分散衝突。儘管莫斯科否認，美國對於俄國試圖破壞烏克蘭南方鄰國摩爾多瓦的穩定表示擔憂。

開戰至今，俄軍唯一有效的策略就是將一切夷為平地，在馬力波、北頓內茨克、利西昌斯克及波帕斯納亞（Popasna）都是如此，令烏軍無從防守。欲拿下頓內茨克尚未淪陷的區域，俄軍需要摧毀的面積約1.4萬平方公里，但據烏國及西方官員說法，俄軍前線彈藥補給已經不足。

若烏軍成功擊退俄軍從南部經札波羅熱向梅利托波爾的攻勢，克宮料將進一步提高賭注。普丁去年9月曾警告，一旦領土完整受到威脅，為保護國家及人民安全，不排除動用核武。而在去年秋天的公投過後，莫斯科便將梅利托波爾及烏南多數地區視為俄國領土。

如今俄軍防線較幾個月前更深入且密集，但烏軍還需要時間消化西方提供的坦克、戰車及其他裝備。俄軍春季攻勢過後，這場衝突恐怕陷入火爆的膠著狀態，雙方持續消耗戰力、傷亡慘重，卻都無法突破防線、攻佔土地。