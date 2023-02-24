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俄1.5萬人「不要戰爭」示威遭捕　女編輯舉反戰標語被消失

▲▼普丁宣布部分動員令，莫斯科民眾示威。（圖／路透）

▲普丁宣布部分動員令，莫斯科民眾示威遭逮。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄烏戰爭開戰至今已1周年，烏克蘭當地遭到戰火攻擊，深受重創，人民家園被毀，甚至失去性命。而發動戰爭的俄羅斯總統普丁不但受到國際社會撻伐，就連當地民眾也不滿他的獨裁作法。動員徵兵令、國際制裁讓俄國人民叫苦連天，使得反戰民眾走上街頭示威遊行。《ETtoday新聞雲》就為您整理了俄烏戰爭爆發後，俄國人民的反彈事件。

▲▼許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）

▲許多俄羅斯公民在普丁宣布緊急動員令後迅速離境。（圖／路透）

頒布部分動員令，徵召30萬人

俄烏戰爭開打後，俄羅斯陷入苦戰，大量兵力耗損於最前線。總統普丁2022年9月21日發表電視談話並宣布，將在俄羅斯境內實施部分動員令，從宣布當天開始立即實施，共徵召30萬人，同時於當天修訂《俄羅斯刑法》，逃避動員徵召者最高將被判處10年有期徒刑。不過動員令頒布後，仍有大批男性逃離俄國。

這次軍事動員一共分為3輪，分別是2022年9月26日至10月10日、10月11日至10月25日、10月26日至11月10日。普丁2022年10月14日宣布，已有22萬人被徵召，被動員者中有3萬人被派往部隊，其中1萬6000人已經執行戰鬥任務。

▲▼ 普丁宣布部分動員令後，俄羅斯民眾搭機抵達亞美尼亞。（圖／路透）

▲動員令發布後，俄羅斯民眾搭機抵達亞美尼亞。（圖／路透）

根據統計，在消息公布的1周內，就有20多萬名成年男性為避免被送上戰場，逃離家鄉，前往鄰國喬治亞、哈薩克以及蒙古。為此，俄國政府則下令禁止發行新護照給所有符合動員令徵兵資格的男性，企圖阻止他們離開俄羅斯，不過，由於俄羅斯公民就算未持有護照，只要使用國內的身分證明也能前往舊蘇聯國家亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克以及吉爾吉斯。因此動員令發布後，有許多俄羅斯人紛紛前往這些國家。

俄國在動員令中聲稱，僅有不符合年齡、經軍方醫療單位鑑定存在健康問題、正在服刑的成年男性可以免除兵役。儘管如此，相關單位似乎沒有做好準備迎接如此複雜且龐大的工作，包含通知國民、識別以及醫學評估，再將符合資格者從役男轉為現役身分，並送往訓練設施，甚至還須安排被動員者的食宿問題。

此外，普丁與國防部長紹依古都強調，會讓預備役人員接受2周的基礎軍事訓練，不過根據美國的標準，2周遠遠不夠。再加上俄國沒有基礎訓練中心，大部分的訓練都在部隊內部完成，但訓練幹部早都已經被送往烏克蘭，或者成為死傷之一，而這些缺乏訓練的新兵可能都會在前線成為炮灰。

▲▼俄羅斯出現反戰潮。（圖／路透）

▲俄羅斯宣布攻打烏克蘭後，各地出現反戰潮。（圖／路透）

反戰示威遊行，1.5萬人被捕

早在俄羅斯軍事入侵烏克蘭的數周前，反戰情緒就已逐漸在俄羅斯各地蔓延，而在俄羅斯對烏克蘭宣戰當日，就有社會運動家在社群媒體上呼籲公民走上街頭示威。儘管俄羅斯聯邦調查委員會發出警告稱，如參與未經當局批准的「緊張外國政治情勢」抗議活動，將面臨嚴重法律後果，但仍有上千人在莫斯科、聖彼得堡等地走上街頭。

示威者使用「不要戰爭！（Нет войне!）」的口號，並以白藍白旗代表他們的抗議活動。白藍白旗是俄羅斯國旗去掉紅色後形成的反戰標誌，而紅色則代表血腥與暴力。

▲▼俄羅斯國內反戰示威不斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲參與反戰示威的抗議者被逮。（圖／達志影像／美聯社）

其中最大的示威活動發生在莫斯科，有高達2000名抗議者同時群聚於普希金廣場。而根據當地媒體報導，光是24日當天在俄國53個城市中，就有至少1700人被捕，而理由全是「違反防疫規定」。在2022年2月24日至3月21日間，有超過1萬4900人因為參與反戰示威遭逮。

▲俄羅斯國營電視台編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）曾於3月闖進直播攝影棚，持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯國營電視台編輯瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃（Marina Ovsyannikova）曾於2022年3月闖進直播攝影棚，持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。（圖／翻攝自推特）

女編輯「舉反戰標語」被捕，至今失蹤遭通緝

俄羅斯官媒《第一頻道》2022年3月14日播報新聞時，44歲的女編輯瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃（Marina Ovsyannikova）突然衝入攝影棚，高舉反戰標語，也因此遭到逮捕，且失聯12小時，疑似遭到軟禁。而她獲釋後，又於7月中旬在克里姆林宮附近舉牌示威，抗議標語寫著「俄國總統普丁（Vladimir Putin）是殺人犯，他的士兵是法西斯主義者」。俄國執法部門8月再度拘捕瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃，並指控她散布虛假消息。

▲▼俄羅斯第一頻道編輯奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）。（圖／路透）

▲俄羅斯第一頻道編輯瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃（Marina Ovsyannikova）至今下落不明。（圖／路透）

同年10月，俄國當局聲稱，瑪麗娜歐夫西昂尼卡諾娃逃離法院指定的軟禁處所，並和女兒一同逃亡，目前下落不明，並將她列入通緝名單。

2萬俄羅斯人逃往美國

根據美國邊境當局公布數據顯示，在過去的6個月內，入境的俄羅斯公民人數增加至2倍之多，2022年8月（俄羅斯發布動員令的1個月前）入境美國的俄羅斯公民為1645人，但2023年1月卻來到4509人。美國海關與邊際保護局的最新數據指出，自2022年10月以來，有近2萬2000名俄羅斯人試圖通過美國南部邊界入境美國。

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