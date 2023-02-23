學測自然組考科60滿級分　全國只有103人「延平中學強佔7人」

▲北市明星私中延平中學有9名學生滿級分，表現亮眼。（圖／延平中學提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年大學學測成績今（23日）公布，今年度除了數A變簡單，國文、英文持平之外，其他各科的五標均有下降，想要取得滿級分難度增加，其中自然組熱門考科組合「國、英、數A、自」全國只有103人獲得4科60滿級分，北市延平中學就強佔7人，表現相當亮眼。

延平中學校長張漢鏞表示，今年度學測各科考題均有調整，特別是自然科試題靈活度相較往年提升許多，試題中融入大量跨單元、圖表判讀、閱讀理解與實驗探討的題型，除了考驗學生閱讀理解的能力與速度，也考驗學生當下分析數據、理解圖表的能力。

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延平中心今年有7名考生在「國、英、數A、自」自然組考科組合中，拿下4科60滿級分，這7名同學分別是蔡侑岑、王哲維、杜承哲、林哲誼、曾琮軒、蔡達宇、謝旻叡；「國、英、數B、社」社會組考科也有周廷安、劉顓滐2名同學拿下滿級分。

自然組滿級分考生曾琮軒，曾入選化學奧林匹亞國手培訓營、國高中都沒有補習，他說，學校有國、高中六年一貫的課程規劃，並且透過自編講義與各類補充教材的系統化教學，讓他完全不用補習，加上學校安排大量的實驗課程與探究實作，讓學生在大考時面對素養題型更能快速拆解概念。