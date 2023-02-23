　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

司機員打瞌睡「滑過站60m」！　乘客超衰只能下站下車

▲▼電車,月台。（圖／PAKUTASO）

▲日本一名電車司機員在值勤時睡著。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本JR橫濱線一名男性司機員22日晚間值勤時睡著，導致列車就這樣一路向前開，儘管他驚醒後緊急踩下煞車，但已經超過原本的停車位置60公尺。由於將列車倒回去會出現安全風險，因此車上乘客只能在下一站下車，並再重新往回搭，而原本在月台上的乘客則必須等待下一班列車。

根據《共同社》報導，JR東日本橫濱分公司23日表示，該公司一名30多歲的男性司機員22日晚間駕駛一班橫濱線的普通電車時打瞌睡，睡著的時間長達40至50秒，導致他在矢部車站錯過停車時機。事發當時，司機員驚醒並踩下煞車，但列車早已來不及停在原本停車位置，而是在距離60公尺遠的地方停下。

由於將列車倒回去原本位置可能會使車站附近的平交道無法正常運作，因此為了安全，該班列車便直接發車前往下一站。而原定要在矢部站下車的旅客，只能在下一站下車，再自行搭車返回。原先在矢部站等待上車的旅客則是必須搭乘下一班列車。

當時列車上一共載有470名乘客，所幸該起事故並未造成人員受傷。不過上下行列車因此延誤，約有600名乘客受到影響。

司機員面對調查時坦言，自己從矢部站的前一站出發時，就開始睏了，當他驚覺列車到站後隨即就踩下煞車，但是還是沒能來得及在原本位置停車。

ET快訊
這YTR上片「吸4萬人盯首播」！　一票狂點頭：華語YT之王
快訊／今年第5起！高鐵列車集電弓又自動下降　列車停半途
快訊／武陵賞櫻火燒車！9人座廂型車遭「烈焰吞噬」
衣遭潑不明液體破大洞　警查出真相！天母騎士PO文悲劇了
快訊／陳宗彥涉接受性招待　監察院申請調查
威力彩今頭獎8億！　熱門12碼一次看
傳陳椒華落選黨主席「被關地下室」　本人親曝真相
李玟動刀首揭「身體缺陷」！　現已無法正常生活

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陰屍路真實版！恐怖鎮靜劑讓人「全身潰爛截肢」　吸毒吸到變僵屍

俄羅斯蘇愷-25墜毀俄烏邊境　飛行員死亡

圖輯／烏俄戰爭1周年　那些戰火撕裂人心的瞬間

女性「月經一來就頭痛」　研究曝背後原因：發作機率是男性3倍

司機員打瞌睡「滑過站60m」！　乘客超衰只能下站下車

韓外長：兩岸衝突恐「直接影響」南韓　強調台海和平穩定重要性

美國飛機起飛墜毀爆炸起火　機上5人全數罹難

拜登訪基輔「G7只剩日本還沒去」！　岸田急了：一定要去

被瘋狂灌酒喝到斷片　女學生醒來發現遭「2男閨蜜撿屍」聯手性侵

英國人不只蛋荒　蔬菜全面大缺貨！有錢也買不到

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

巴西男「學狗吠」掌握精髓　2汪困惑齊歪頭：是兄弟？

用舌頭快速翻轉奶嘴　萌娃秀特殊技能露燦笑

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

陰屍路真實版！恐怖鎮靜劑讓人「全身潰爛截肢」　吸毒吸到變僵屍

俄羅斯蘇愷-25墜毀俄烏邊境　飛行員死亡

圖輯／烏俄戰爭1周年　那些戰火撕裂人心的瞬間

女性「月經一來就頭痛」　研究曝背後原因：發作機率是男性3倍

司機員打瞌睡「滑過站60m」！　乘客超衰只能下站下車

韓外長：兩岸衝突恐「直接影響」南韓　強調台海和平穩定重要性

美國飛機起飛墜毀爆炸起火　機上5人全數罹難

拜登訪基輔「G7只剩日本還沒去」！　岸田急了：一定要去

被瘋狂灌酒喝到斷片　女學生醒來發現遭「2男閨蜜撿屍」聯手性侵

英國人不只蛋荒　蔬菜全面大缺貨！有錢也買不到

虎科大推動綠色大學　「永續發展暨社會責任處」揭牌

竹聯戰堂連涉暴力勒索強拍裸照　檢警攻進黑窟拘7煞4匪遭收押

銀行捲詐貸沒發布重訊　金管會要釐清！

《Peak Time》文鐘業組新團性感熱舞！　宋旻浩看完「流雙鼻血」

風水輪流轉！南高雄換屋族口袋深　中大坪數產品再回歸

中華隊開路先鋒人才多　王威晨改打6棒全力幫球隊

快訊／今年第5起！高鐵列車晚間集電弓又自動下降　列車停半途

蛋荒真相大揭密！　王鴻薇舉缺蛋原因痛批「非天災是人禍」

7歲妹「指甲狂破洞」！　醫看2狀態：腸病毒害的

快訊／武陵賞櫻火燒車！9人座廂型車遭「烈焰吞噬」　警消急救援

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」

古埃及城「一夜消失」奇案！　千年後竟出現海底

吳哥窟「百萬人消失」奇案　考古學家推翻眾人想像

被俘百日暴瘦　亞速營第一營營長離世

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻8年後竟破產

打輸桌球被笑　男掏霰彈槍行刑式屠殺7人

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

瓦格納沒彈藥一票人滅了　慘烈照曝光

16歲少年開車載女友出遊　被皮卡「削頂」斷魂

機師飛一半死了　同事降落才知伴屍

偷拍學生教室床戰　變態師要脅女學生和他壞壞

女救狗被咬死　男激戰2小時捕到300公斤巨鱷

普丁心腹：俄羅斯如果輸掉會被撕成碎片

更多熱門

相關新聞

韓外長：兩岸衝突恐「直接影響」南韓

韓外長：兩岸衝突恐「直接影響」南韓

南韓外交部長朴振22日接受美媒CNN專訪，談及北韓頻頻射彈造成明確威脅，認為應加強韓美同盟、提升威懾，讓北韓領導人金正恩重回談判桌，也提到兩岸衝突對南韓的影響，強調台海和平穩定重要性。

拜登訪基輔「G7只剩日本還沒去」！岸田急了

拜登訪基輔「G7只剩日本還沒去」！岸田急了

日本機場擠爆「安檢排1小時↑」！國交省出手了

日本機場擠爆「安檢排1小時↑」！國交省出手了

公務員情侶檔會議室「激情壞壞」！過程全都錄

公務員情侶檔會議室「激情壞壞」！過程全都錄

日本「人魚木乃伊」謎團破解了

日本「人魚木乃伊」謎團破解了

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

6000元來了！　財政部正式公告「5種領錢方式」

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

更多

最夯影音

更多
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面