司機員打瞌睡「滑過站60m」！　乘客超衰只能下站下車

▲日本一名電車司機員在值勤時睡著。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本JR橫濱線一名男性司機員22日晚間值勤時睡著，導致列車就這樣一路向前開，儘管他驚醒後緊急踩下煞車，但已經超過原本的停車位置60公尺。由於將列車倒回去會出現安全風險，因此車上乘客只能在下一站下車，並再重新往回搭，而原本在月台上的乘客則必須等待下一班列車。

根據《共同社》報導，JR東日本橫濱分公司23日表示，該公司一名30多歲的男性司機員22日晚間駕駛一班橫濱線的普通電車時打瞌睡，睡著的時間長達40至50秒，導致他在矢部車站錯過停車時機。事發當時，司機員驚醒並踩下煞車，但列車早已來不及停在原本停車位置，而是在距離60公尺遠的地方停下。

由於將列車倒回去原本位置可能會使車站附近的平交道無法正常運作，因此為了安全，該班列車便直接發車前往下一站。而原定要在矢部站下車的旅客，只能在下一站下車，再自行搭車返回。原先在矢部站等待上車的旅客則是必須搭乘下一班列車。

當時列車上一共載有470名乘客，所幸該起事故並未造成人員受傷。不過上下行列車因此延誤，約有600名乘客受到影響。

司機員面對調查時坦言，自己從矢部站的前一站出發時，就開始睏了，當他驚覺列車到站後隨即就踩下煞車，但是還是沒能來得及在原本位置停車。