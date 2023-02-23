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優良軍醫涉貪！803骨科主任「家藏2300萬現金」　院方火速開鍘

▲803骨科主任涉貪「家藏2300萬現金」。（圖／翻攝803官網）

▲林建中曾經數度獲得優良軍醫，去年獲獎時還開心貼臉書。（圖／803提供）

記者游瓊華／台中報導

國軍台中總醫院驚爆弊案！骨科部主任林建中於2019年間負責辦理該院儀器採購，竟涉嫌向廠商收賄，台中檢調21日前往該院、廠商、相關人員住所及辦公室等地蒐證，在林建中家中查扣2300餘萬元現金，林遭聲請羈押後，被法官裁定60萬元交保，檢察官已提抗告。針對此案，803回應，已經林員調離現職，將秉持「依法行政、勿枉勿縱」配合調查，若有貪瀆行為，依法嚴究。此外，林建中去年11月曾獲得優良軍醫，院方還曾刊登網站表揚，現也火速將照片撤下。

▲803骨科主任涉貪「家藏2300萬現金」。（圖／翻攝803官網）

▲803骨科主任林建中(右)涉貪「家藏2300萬現金」，院方火速開鍘，將人調離現職。（圖／803提供）

林建中曾在3個月前才拿下2022年度優良軍醫，此也非他首次拿下優良軍醫頭銜，當時林還開心在臉書上分享喜悅。林建中是骨科權威，在803醫院已經行醫逾10年，一路從一般骨科醫師當到主任，其妻子還是教授，兩人生活單純，熱愛音樂、唱歌，常一起演出，周邊親友獲知消息都相當震驚，覺得不可思議。

檢警查出，林建中（54歲）在2019年、2020年間，辦理國軍台中總醫院購買X光機等儀器的採購案時，涉嫌向某科技股份有限公司收受賄賂，並涉有財產來源不明之嫌，台中地檢署檢察官馬鴻驊21日率廉政署中調組、保安第四總隊持搜索票，前往醫院、廠商等相關17處所進行搜索。

檢調約談醫師林建中、廠商前董座陳姓男子（68歲）、廠商前總經理甘姓男子（63歲）、林男妻子許女以及廠商工作人員等22人問訊，專案小組並在林建中住處查扣疑似犯罪所得及來源不明的現金2300多萬元與點鈔機，也在甘男的辦公室查扣現金100萬元、核銷單據等相關證物。

檢察官認為，林建中涉嫌收受賄賂、財產來源不明，廠商陳男、甘男涉嫌違背職務交付賄賂、違反政府採購法、商業會計法，許女則涉嫌隱匿貪汙犯罪所得、洗錢，訊後以相關嫌疑人有相當理由足認有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，向台中地院聲請羈押。

法官23日審理後，裁定林建中、陳男、甘男分別以60萬元、30萬元、50萬元交保，檢察官就林建中部分立即提出抗告；林男妻子及廠商劉姓員工，則分別以30萬元、15萬元具保候傳。

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