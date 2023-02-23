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韓外長：兩岸衝突恐「直接影響」南韓　強調台海和平穩定重要性

▲▼南韓外交部長朴振。（圖／路透社）

▲ 南韓外交部長朴振。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓外交部長朴振22日接受美媒CNN專訪，談及北韓頻頻射彈造成明確威脅，認為應加強韓美同盟、提升威懾，讓北韓領導人金正恩重回談判桌，也提到兩岸衝突對南韓的影響，強調台海和平穩定重要性。

朴振指出，南韓面臨的安全挑戰不僅限於朝鮮半島，還包括南方一千英里外的台灣海峽，「台海和平穩定對朝鮮半島和平穩定至關重要，對整個區域的安全與繁榮不可或缺。」

中共數月來持續對台施壓，中國國家主席習近平一再拒絕排除武統台灣可能性。朴振直言，這可能對南韓帶來直接影響，「我們反對以武力單方面改變現狀。因此我們將確保若台海有事，必須保持朝鮮半島和平與穩定。」

針對北韓威脅，朴振稱其為「明確且現實的危險」，認為頻繁射彈及反覆揚言動用戰術核武是一種挑釁，「北韓的所作所為完全錯誤。他們不斷升級飛彈威脅，危及朝鮮半島及東北亞和平與穩定」，而對抗這種挑釁的唯一方法就是提升美國威懾。

北韓18日發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），理論上可用來打擊全球幾乎所有地方，還試射可攜帶核彈頭的長程多管火箭系統，相當於短程彈道飛彈，可打擊南韓全境，且去年射彈次數創下新高。金正恩胞妹金與正更警告，若不喊停美韓聯合軍演，將試射更多飛彈，還揚言讓太平洋變成靶場。

但朴振暗示，北韓此舉只會使韓美同盟進一步加強。他受訪當天，美韓及日本飛彈驅逐艦也在日本和朝鮮半島之間海域舉行彈道飛彈防禦演習。

朴振坦言，兩韓緊張關係迅速緩解的希望不大，目前並未積極談判，金正恩也不會主動放棄核武，「我們必須創造一個環境，讓北韓除了重回談判桌之外別無選擇」。

他以川金會破局為例指出，經驗表明當金正恩看見對手弱點，就不會選擇談判，「我們強大時，北韓就會坐上談判桌；當我們脆弱時，他們就會利用我們的弱點，因此必須透過防禦及威懾做好準備。」

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