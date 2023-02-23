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英國人不只蛋荒　蔬菜全面大缺貨！有錢也買不到

英國人不只蛋荒，蔬菜全面大缺貨！有錢也買不到。（翻自推特）

▲英國人不只蛋荒，蔬菜全面大缺貨。（圖／翻自推特）

圖文／鏡週刊

英國近日面臨非常嚴重的缺菜危機，多家連鎖大型賣場包括Tesco、Aldi、Asda以及Morrisons等，都出現「菜架空空如也」的窘境，民眾就算有錢也買不到蔬菜。因此這些大賣場都紛紛祭出限購政策，以防民眾大量購買與囤貨。

據英國《衛報》報導，英國民眾平常最常吃的生菜沙拉蔬菜，包括番茄、小黃瓜、青椒花椒等，都面臨非常嚴重的短缺問題，另外像是綠色花椰菜、白色花椰菜、萵苣菜等，也都出現菜量不足的狀況。不少英國民眾拍攝超市內的狀況，並紛紛上傳網路，只見蔬菜貨架上空空如也，就算有錢也買不到蔬菜，讓民眾快要崩潰，現在英國多家大型連鎖賣場也已祭出限購政策。

多家超市的蔬果架，都是空空如也。（翻自《每日郵報》）
英國人現在蔬菜一葉難求。（翻自《每日郵報》）

報導指出，英國蔬菜出現大缺貨的原因，在於英國大部分的蔬菜，都仰賴從西班牙、摩洛哥、突尼西亞和埃及等國家進口，但偏偏近幾個月氣候異常，天氣特別寒冷，導致農作物嚴重損害。例如像番茄，因為受到寒害而大量壞死。此外，英國還有部分的蔬菜，是仰賴英國本地與荷蘭的溫室栽培作物，但受到烏俄戰爭影響，電價大漲價，導致這些要仰賴電燈與暖冷氣調控等用電量大的溫室栽培，電價成本因此飆升。由於溫室栽培作物成本大幅提高，這就讓收購蔬果的盤商因此卻步。

英國從去年底就出現蛋荒。（翻自《衛報》）

報導也指出，除了番茄、小黃瓜、青椒花椒首當其衝大缺貨，再來包括花椰菜、萵苣菜、甘藍菜、茄子和檸檬等產量也會受到衝擊，英國勢必面臨蔬果大短缺的危機。不僅如此，去年底英國因為受到禽流感的影響，已經開始出現蛋荒，至今蛋蛋產量也還沒有回復到先前水準。據英國國家農民聯盟（National Farmers’ Union, NFU）統計，英國今年的產蛋量是9年來的新低，2022年的產蛋量甚至比2019年少了10億粒。另外受到禽流感的影響，目前英國當局不允許戶外養雞，所有雞隻都必須在室內環境飼養，這也導致養雞業的用電成本因此提高。

 


【點擊看完整全文】

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