英國人不只蛋荒　蔬菜全面大缺貨！有錢也買不到

英國近日面臨非常嚴重的缺菜危機,多家連鎖大型賣場包括Tesco、Aldi、Asda以及Morrisons等,都出現「菜架空空如也」的窘境,民眾就算有錢也買不到蔬菜。因此這些大賣場都紛紛祭出限購政策,以防民眾大量購買與囤貨。

據英國《衛報》報導,英國民眾平常最常吃的生菜沙拉蔬菜,包括番茄、小黃瓜、青椒花椒等,都面臨非常嚴重的短缺問題,另外像是綠色花椰菜、白色花椰菜、萵苣菜等,也都出現菜量不足的狀況。不少英國民眾拍攝超市內的狀況,並紛紛上傳網路,只見蔬菜貨架上空空如也,就算有錢也買不到蔬菜,讓民眾快要崩潰,現在英國多家大型連鎖賣場也已祭出限購政策。

報導指出,英國蔬菜出現大缺貨的原因,在於英國大部分的蔬菜,都仰賴從西班牙、摩洛哥、突尼西亞和埃及等國家進口,但偏偏近幾個月氣候異常,天氣特別寒冷,導致農作物嚴重損害。例如像番茄,因為受到寒害而大量壞死。此外,英國還有部分的蔬菜,是仰賴英國本地與荷蘭的溫室栽培作物,但受到烏俄戰爭影響,電價大漲價,導致這些要仰賴電燈與暖冷氣調控等用電量大的溫室栽培,電價成本因此飆升。由於溫室栽培作物成本大幅提高,這就讓收購蔬果的盤商因此卻步。

報導也指出,除了番茄、小黃瓜、青椒花椒首當其衝大缺貨,再來包括花椰菜、萵苣菜、甘藍菜、茄子和檸檬等產量也會受到衝擊,英國勢必面臨蔬果大短缺的危機。不僅如此,去年底英國因為受到禽流感的影響,已經開始出現蛋荒,至今蛋蛋產量也還沒有回復到先前水準。據英國國家農民聯盟(National Farmers’ Union, NFU)統計,英國今年的產蛋量是9年來的新低,2022年的產蛋量甚至比2019年少了10億粒。另外受到禽流感的影響,目前英國當局不允許戶外養雞,所有雞隻都必須在室內環境飼養,這也導致養雞業的用電成本因此提高。

