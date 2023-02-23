在俄被俘逾100天「暴瘦憔悴」　亞速營第一營營長離世

▲亞速營一名指揮官去年在俄被俘超過100天憔悴暴瘦，獲釋大約半年就突然離世。（圖／翻攝自IG／_mudrak.d_）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭南部港市馬力波（Mariupol）在俄羅斯入侵後被包圍，包含亞速營在內的最後一批烏軍受困於亞速鋼鐵廠（Azovstal），苦戰數周後耗盡物資而投降。亞速營第一營營長穆達拉克（Oleh Mudrak）被俘超過3個多月才透過換俘行動獲釋，當時他暴瘦的照片令人震驚，如今家屬發文證實穆達拉克已經離世，享年35歲。

綜合烏克蘭Channel 5等外媒報導，穆達拉克是亞速營第一營的指揮官，去年2到5月在馬力波與俄軍展開激烈血戰，在遭到封堵包圍後仍死守亞速鋼鐵廠，雖然當時倖存下來，但堅持到5月中旬因彈藥、物資耗盡而投降，他和大約2000名烏軍從鋼鐵廠撤出，隨即送往俄羅斯被俘，直到9月的俄烏戰俘交換協議才獲釋。

去年8月，在他獲釋前不久，烏克蘭記者兼作家阿西耶夫（Stanislav Aseev）於推特曝光穆達拉克被俘前後的對比照，原本壯碩的身材在100天之內快速消瘦、神情憔悴，當時讓全球網友深感震驚，懷疑被俘的烏軍士兵遭到虐待或酷刑。然而，沒想到才獲釋大約半年，穆達拉克最近突然離世。

▲穆達拉克被俘100天的前後對比照，身體狀況出現巨大差異令人震驚。（圖／翻攝自推特@AseyevStanislav）

穆達拉克的姪子丹尼羅（Danylo）22日在IG發文證實，叔叔不僅是一個少校，更是一位英雄、鋼鐵般堅毅的人，永遠是他的人生燈塔與品格榜樣。丹尼羅表示，穆達拉克曾親口說過「不想讓自己的死亡成為一場眼淚盛宴」，更希望愛他的人能團聚在一起，微笑回憶有關他生前最美好的事。

▲穆達拉克的姪子發文宣布他的離世消息。（圖／翻攝自IG／_mudrak.d_）

雖然文中沒有提及死因，但有當地媒體報導，穆達拉克是死於心臟問題。報導補充，穆達拉克早在2014年就以亞速營的成員身分參與作戰，捍衛馬力波不受俄羅斯併吞。