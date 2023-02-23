前線士兵平均壽命4小時！　志願軍曝烏克蘭東部血腥慘況

▲巴赫姆特遭受俄軍包圍，大量烏軍前線士兵戰死。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）因飽受俄軍摧殘，死傷慘重，被外媒稱為「巴赫姆特絞肉機（Bakhmut meat grinder）」。一名美國海軍陸戰隊退役軍人親身前往烏克蘭東部的頓巴斯地區支援作戰，而他也直言，該地區的戰況非常糟糕，前線士兵的平均預期壽命僅4小時。

根據《美國廣播公司》報導，美國海軍陸戰隊退役軍人奧芬貝克（Troy Offenbecker）在烏克蘭東部頓巴斯地區與烏軍並肩作戰，對抗俄羅斯部隊。在戰場拚搏的他，也公開了第一線的慘況。他直言，「地面情況非常糟糕，有很多人員死亡。在烏克蘭東部前線作戰的士兵們平均預期壽命只有4個小時。」

▲▼烏東巴赫姆特遭受猛烈攻擊。（圖／路透）

自從俄羅斯軍事進攻烏克蘭後，烏東地區飽受戰爭蹂躪，其中巴赫姆特更是發生多起血腥慘重的戰役。外媒更稱發生在巴赫姆特的戰役是「絞肉機」，由此可見當地的慘況。

巴赫姆特一直是俄羅斯軍隊主要進攻的目標，包含正規軍隊與瓦格納傭兵組織。而巴赫姆特在戰爭期間大部分的時間都被俄軍所包圍，但烏克蘭仍進行堅固的防禦，阻止巴赫姆特被入侵。

由於俄羅斯面臨越來越大的政治壓力，英國國防部也預測，莫斯科當局很有可能在俄烏開戰1周年之際，對外宣稱已經拿下巴赫姆特，作為「周年紀念」，不論現實狀況為何。