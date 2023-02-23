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「軍援烏克蘭」美國人支持度跌了　路透：恐淪2024大選痛點

▲▼M1A2艾布蘭坦克（M1A2 Abrams Tank）（圖／達志影像／美聯社）

▲五角大廈1月底證實，向烏克蘭提供M1A2艾布蘭坦克。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

路透社／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，美國民眾支持烏克蘭的熱情正在消退，在6～13日受訪的4000多人之中約58%贊成軍援烏克蘭，但此數字去年4月高達73%。《路透社》指出，儘管援烏獲得拜登政府及國會2黨普遍支持，但少數共和黨右翼人士已經開始不滿與質疑，此議題可能成為2024年總統大選的痛點。

報導寫道，烏俄戰爭爆發以來，美國國會批准了拜登政府提出的每一筆援烏資金，迄今已向基輔及盟國提供1130億美元援助，但此議題可能成為2024大選的「政治足球」（political football），意即被競爭政黨緊咬並政治化的問題。

▲▼美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國提供的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）協助烏軍在前線扭轉局勢。（圖／達志影像／美聯社）

共和黨近來主張提高國債上限，卻與白宮陷入僵持局面。他們希望在國內飽受高通膨及經濟問題困擾之際，大幅削減開支以抑制財務赤字，質疑為何花費數十億協助烏克蘭。本月稍早，部分眾院右翼共和黨人更提出「烏克蘭疲勞」（Ukraine Fatigue）決議案，提議切斷烏克蘭援助。

儘管眾院222名共和黨人之中，僅11人簽署「烏克蘭疲勞」決議案，但華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）資深研究員黎卓（Rachel Rizzo）警告，如果忽視這群人，可能鑄成錯誤，「這個小團體對（共和）黨的影響力還有待觀察，但我認為這是與我們所有人都有關係的」。

▲▼ 拜登突襲到訪基輔，與澤倫斯基會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登20日突襲訪問基輔，展現對烏克蘭的堅定支持。（圖／達志影像／美聯社）

被問及援烏民意支持度減弱時，白宮國安會議發言人華森（Adrienne Watson）並未直接回應，僅稱美國人知道什麼事情處於危急關頭，並能對烏克蘭爭取「自由及獨立」的戰鬥感同身受，「美國對烏克蘭的支持，反映在國會兩院對於烏克蘭援助的強烈跨黨派支持上」。

不過，一名美國官員匿名指出，華府已向烏克蘭政府表示「美國的資源不是無限的」，「大家都了解，這場戰爭在某個時間點必須結束。我們全都希望看到它盡早結束。」

智庫「美國外交關係協會」歐洲委員會主任夏皮羅（Jeremy Shapiro）曾在國務院任職。他指出，美國官員也意識到戰爭有升級風險，還會讓人們從美中競爭升溫等議題分散注意力，但為了避免在競爭對手面前顯得軟弱，拜登政府向烏俄提出妥協方案的能力受到局限。

益普索去年底一份全球民調發現，北約成員國大多數成員都支持繼續軍援烏克蘭，包括加拿大、英國、法國、荷蘭及波蘭。僅匈牙利及義大利反對大於支持。

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