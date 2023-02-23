遛狗遭巨大鱷魚攻擊　「寵物犬慘被咬死」男被拖入水中奇蹟逃脫

▲民眾拍到事發河中有巨大鱷魚。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳州一名38歲男子河邊遛狗時被巨大鱷魚攻擊，鱷魚突然衝出後把他也拖入水中，幸好被一名護林員及時發現，在對方的幫助下奇蹟逃回岸上，然而與他同行的寵物狗已被咬死。

事件22日發生在昆士蘭州北部庫克敦(Cooktown)區以南的布盧姆菲爾德河(Bloomfield River)，這名38歲男子當時正在遛狗，當寵物狗跑到河岸旁喝水時，一隻巨大鱷魚突然衝出水面攻擊。

#Bloomfield Retrieval Services Qld. (RSQ) has tasked the Cairns rescue helicopter to Wujal clinic to retrieve a male person who has suffered a bite to the lower leg area from a crocodile near the Bloomfield boat ramp around 1733hrs. Patient reported to be in a stable condition. pic.twitter.com/TwUlHYrcxr — Queensland Ambulance (@QldAmbulance) February 22, 2023

目擊者表示，他看到鱷魚咬住男子，很快就把人拖入水中，但男子後來在路過護林員幫助下，成功擺脫鱷魚控制，後來順利回到岸上。男子獲救後，被直升機緊急送到凱恩斯醫院接受治療，發現小腿上有許多咬傷，目前沒有生命危險。

昆士蘭公園與野生動物保護局接獲報案後，目前已成立專案小組前往調查，當地居民表示，約1個月前才有人拍到有大型鱷魚出現在河流中，沒想到如今就發生攻擊事件。當局提醒，由於當地有許多大型鱷魚棲息，民眾前往時一定要格外注意安全。

▼事發地點為鱷魚棲息地。（圖／示意圖／達志影像）