遛狗遭巨大鱷魚攻擊　「寵物犬慘被咬死」男被拖入水中奇蹟逃脫

▲民眾拍到事發河中有巨大鱷魚。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

澳州一名38歲男子河邊遛狗時被巨大鱷魚攻擊,鱷魚突然衝出後把他也拖入水中,幸好被一名護林員及時發現,在對方的幫助下奇蹟逃回岸上,然而與他同行的寵物狗已被咬死。

事件22日發生在昆士蘭州北部庫克敦(Cooktown)區以南的布盧姆菲爾德河(Bloomfield River),這名38歲男子當時正在遛狗,當寵物狗跑到河岸旁喝水時,一隻巨大鱷魚突然衝出水面攻擊。

#Bloomfield Retrieval Services Qld. (RSQ) has tasked the Cairns rescue helicopter to Wujal clinic to retrieve a male person who has suffered a bite to the lower leg area from a crocodile near the Bloomfield boat ramp around 1733hrs. Patient reported to be in a stable condition. pic.twitter.com/TwUlHYrcxr