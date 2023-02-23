打輸桌球被笑！男怒掏出霰彈槍　行刑式屠殺7人「最小死者12歲」

▲2男持槍在店內大屠殺。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西發生一起恐怖槍擊事件，一名男子因為桌球打輸被笑，一氣之下竟然掏槍威脅受害者們站到牆壁旁排成一排，計畫行刑式把人射殺，後來又加入另外一名手持霰彈槍同夥，2人瘋狂掃射一共造成7人死亡，其中包含一名12歲女童。

事件21日發生在巴西馬托格羅索州的錫諾普市(Sinop)，槍手因為連續輸掉2場桌球比賽被笑，竟然惱羞成怒在店內大屠殺，警方後來確認槍手為30歲男子埃德加(Edgar Ricardo de Oliveira)，與27歲男子埃塞奎亞斯(Ezequias Souza Ribeiro)。

▲2名凶嫌仍在逃中。（圖／翻攝自Twitter）

監視器畫面可看到，男子持槍威脅受害者們一個個靠牆站好，當他正準備挑選受害者時，同夥突然持霰彈槍進來，立即射殺一名白衣男子，眾人目睹命案嚇得四處竄逃，2名槍手便對著人群瘋狂掃射，2人離開時還搶走店內財物。

警方表示，事件造成6名受害者當場死亡，其中包含12歲女童Larissa Frasao de Almeida，原本倖存的47歲男子Elizeu Santos da Silva，送醫後被宣告不治身亡，其中只有一名死者是與凶嫌比賽桌球的人，其他受害者都是被無辜波及，目前仍在尋找2凶嫌下落。