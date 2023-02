拜登搭機又跌倒！走上空軍一號踩空「雙手撲地」　超糗畫面曝

記者王佩翊/編譯

美國總統拜登20日閃電到訪基輔,整個行程保密到家,而高齡80歲的他更是搭乘10個小時的火車才從波蘭抵達烏克蘭。他22日晚間結束了波蘭行程,並搭上空軍一號返美,然而2年前曾經在登機時跌倒的拜登,這天在登機時,又再度在樓梯上跌個踉蹌,當場雙手撲地,而這個畫面也被媒體捕捉下來。

▲拜登登機時在樓梯上跌倒,整個人瞬間往前撲。(圖/路透)

根據《每日郵報》報導,拜登22日結束為期3天的歐洲出訪行程,並在波蘭搭上空軍一號。然而當他在走上樓梯時,卻突然踩空,整個人往前倒,嚇得他立刻伸出雙手扶著地板。據悉,拜登20日結束基輔之行返回波蘭首都華沙時,也有一名白宮女工作人員在空軍一號的樓梯上跌倒。

WATCH: Joe Biden trips and falls AGAIN while walking up the stairs to get on Air Force One. pic.twitter.com/SnX0K4lQCa