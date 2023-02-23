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普丁恐被「傭兵首腦」推翻　俄軍沒瓦格納會打！傳他想逼宮上位

▲▼俄羅斯總統普丁2月22日出席紀念音樂會。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁2月22日出席一場紀念音樂會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄軍入侵烏克蘭將近一年，期間獲得傭兵組織「瓦格納集團」的重要支援，如今卻傳出瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與普丁鬧不合。駐烏克蘭多年的美國政治顧問、《基輔郵報》（Kyiv Post）特約記者斯馬特（Jason Jay Smart）就指出，普里格津可能動念，想趁俄國政局不穩，取代普丁爬上最高位。

根據美國《新聞周刊》報導，著名政治分析師斯馬特曾在歐洲為多個政治運動提供建議，他近日在《基輔郵報》撰文指出，瓦格納集團（Wagner Group）創始人、俄國寡頭普里格津與克里姆林宮之間的緊張關係持續升溫，而這也導致他和普丁出現裂痕。過去多年來兩人都保持著密切關係。

▲▼ 瓦格納高層普利高津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／達志影像／美聯社）

斯馬特說，有部分人猜測，普里格津與普丁關係生變，可能讓他「意識到俄羅斯內部的風向變化，將是他爬上最高位的機會之窗」。斯馬特在電話採訪中向《新聞周刊》表示，「普丁認為一切都在他掌握中，但是歷史上每個獨裁者在失勢前都是這樣想的，那一刻何時會來臨很難預料。」

報導指出，瓦格納在俄烏戰爭中已成為俄羅斯的一支重要武裝力量，普里格津不只一次公開批評俄國官方，強調能占領烏東城鎮蘇勒答爾（Soledar）都是因為有瓦格納傭兵，而俄軍卻一直試圖貶低他們的功勞。普里格津上周還在Telegram上指責俄羅斯國防部長紹伊古與參謀總長格拉西莫夫，試圖「摧毀」瓦格納集團，行為等同叛國罪。

斯馬特表示，普里格津就像獅群裡一隻想推翻獅王的年輕公獅，他很可能會先清除紹伊古和車臣領導人卡德羅夫等潛在對手，其次是取得克宮易主的合法性，或許會試圖掌握俄羅斯的核武庫作為談判籌碼，尋求西方支持。另外，斯馬特也認為，終結俄烏戰爭最有可能的情況正是普丁被取代或是他死亡、消失，可能性超過95%。

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