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「高空自拍」拍下中國間諜氣球！　五角大廈公開U-2飛行員傳奇照

▲▼ 中國間諜氣球被擊落前一天，執行追蹤任務的U-2飛行員在戰機上自拍。（圖／路透）

▲ 中國間諜氣球被擊落前一天，U-2飛行員在駕駛艙留下自拍。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍4日在南卡海岸擊落飛入領空的中國間諜氣球，一名執行追蹤任務的飛行員在戰機上自拍，捕捉到氣球被射下前一天的畫面，五角大廈近日公開這張照片，據報在內部「獲得傳奇般的地位」。

綜合CNN、BBC報導，美國國防部22日公布這張自拍照，由U-2偵察機（Lockheed U-2）飛行員3日在駕駛艙內拍下，也就是氣球被擊落前一天，可見氣球表面因U-2飛過留下陰影，下方繫有的載荷裝備（payload）也相當清楚。當時是氣球進入美國領空後一周，北美空防司令部（NORAD）派戰機升空追蹤。

▲▼ 中國間諜氣球被擊落前一天，執行追蹤任務的U-2飛行員在戰機上自拍。（圖／路透）

▲ 照片清楚可見氣球下方載荷。（圖／路透）

起初相關官員預估，氣球將飛越阿拉斯加，並繼續沿情報及軍事官員可追蹤的北方軌道飛行，不必大驚小怪，沒想到氣球飛越陸地後不久竟轉向南下，令官員感到震驚，因此開始爭論，一旦氣球飛入美國領空，究竟是擊落蒐集情報的益處較大，還是氣球碎片威脅陸地的風險較大。

這顆氣球在蒙大拿州上空被發現時，約在6萬英尺（18200公尺）高空飛行。而據美國空軍，U-2外號「蛟龍夫人」（Dragon Lady），過去隸屬中央情報局（CIA），因飛行高度通常在7萬英尺以上，飛行員須穿著接近太空人規格的全套加壓服。

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