日本「人魚木乃伊」謎團破解了！　被供奉百年竟是人造的

記者吳美依／綜合外電報導

日本岡山縣佛寺圓珠院保存一尊「人魚木乃伊」，百年來被一些民眾供奉為神聖之物，去年移交給倉敷科學與藝術大學研究，一年多後的現在終於揭開謎團。古生物學家加藤敬史證實，「根據我們的分析，以及日本木乃伊的製作歷史，我們只能得出這樣的結論，人魚木乃伊很可能是人造的」。

▲日本「人魚木乃伊」謎團解開了。（圖／翻攝日本倉敷科學與藝術大學）

「人魚木乃伊」身長約30公分，小小的頭上留著稀疏頭髮，嘴裡有尖銳牙齒，背部滿是鱗片，2隻手遮住面目猙獰的臉龐，上半身看起來很像小孩，下半身卻是魚尾。根據日本民間傳說，「人魚」是一種神話生物，有猴子一般的嘴，魚一般的牙齒，全身覆蓋金色鱗片，吃了牠的肉還能長生不老。

不過，科學家使用DNA分析、電腦斷層掃描等各種高科技檢驗後發現，所謂的「人魚木乃伊」是用紙、布料、棉花及金屬針製成，沒有檢測到任何DNA或骨骼證據。另據放射性碳定年法，其年代可以追溯至19世紀末，與最初估計相符。

▲「人魚木乃伊」完全是人造的。（圖／翻攝日本倉敷科學與藝術大學）



儘管「人魚木乃伊」確實有部分來自動物，卻也是人為加工而成，例如魚尾可能是背鰭、臀鰭、腹鰭及尾鰭骨骼的結合體，下巴和牙齒取自魚類，脖子、肩膀與手臂也覆蓋魚皮。這個發現推翻了過去認為它是某種「半猴半魚生物」的假說。

「人魚木乃伊」流落至圓珠院的過程已經不可考，但保存它的木箱裡附有一封1903年的手寫信。前主人宣稱，這是1736～1741年間在四國島高知縣外海被漁網撈起的，「抓到的漁夫不知道這是人魚，因此帶到大阪當成不尋常的魚類賣掉了。我的祖先買了，並且當成傳家寶保存下來」。