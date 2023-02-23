美國也缺蛋！價格狂飆受不了　墨西哥邊境「違法攜帶」增近400％

▲美國雞蛋價格居高不下。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國邊境官員指出，過去一年試圖從墨西哥邊境私自攜帶「雞蛋」進入美國的人數暴增近400％，主因是美國國內雞蛋價格居高不下，平均一打雞蛋漲至4.25美元（約台幣131元），而墨西哥平均只要2.71美元（約台幣83元）。

根據《紐約時報》、《新聞週刊》報導，美國海關及邊境保衛局（CBP）數據顯示，加州聖地牙哥從2022年1月11日至2023年1月23日止，在邊境查獲攜帶雞蛋的數量比前一年增加了397.54％；另外亞利桑那州邊境城市圖桑（Tucson）增加了320.25％、德州拉雷多（ Laredo）增加313.08％。

CBP發言人表示，越來越多人試圖從墨西哥北部邊境城市華雷斯（Juarez）將蛋帶回德州艾爾帕索（El Paso），主要原因是美國去年初爆發的禽流感，導致美國數百萬家禽死亡，再加上新冠疫情後飼料、運輸和包裝成本上漲，導致美國蛋價居高不下。

▲美國平均一打雞蛋漲至4.25美元（約台幣131元）。（圖／達志影像／美聯社）



根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）數據，在去年1月至12月間，美國一打大型A級雞蛋的平均價格從1.92美元（約台幣60元）漲至4.25美元；墨西哥一般雜貨店的雞蛋1公斤（相當於十幾顆大型A級雞蛋）批發價約在30至51披索，約為1.59美元至2.71美元（約台幣49元至83元）。

儘管美國自今年1月後蛋價有所下降，但仍比幾年前還要高得多；從美國勞工統計局公布的通膨數據來看，今年2月的蛋價比去年同期上漲了70.1％，比其他受通貨膨脹影響的食品都還要高。

CBP發言人也提到，大部分駕駛並非真的「偷渡」雞蛋，因為他們不明白在邊境運輸雞蛋是違法的，所以他們都會在初次檢查時主動申報，「被查獲後可以放棄這些雞蛋，就不會被當作走私，所以與其說是偷渡，更多像是人們旅行時帶著雞蛋。」