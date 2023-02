華郵：美眾院中國委員會主席密訪台「會見蔡英文」

▲美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)。(圖/翻攝自臉書)

中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

華郵今天獨家報導,擔任眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格週末密訪台灣4天,期間晉見總統蔡英文。他也透露,眾院議長麥卡錫可能在2024年初台灣大選後訪台。

美國聯邦眾議員肯納(Ro Khanna)、歐清傑(Jake Auchincloss)、傑克森(Jonathan Jackson)19日至23日訪問台灣,但其實同一個週末,眾院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)也正在台灣進行訪問。

蓋拉格返美後20日接受華盛頓郵報(The Washington Post)獨家專訪,訪問內容今天刊出。

根據報導,蓋拉格訪台期間晉見蔡總統,也與副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長會面。之所以低調訪問台灣,蓋拉格表示,是為了與台灣方面的會面能更富有成效,尤其是看到去年8月時任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台引發的風波。

蓋拉格透露,訪台期間他見到的每位台灣官員,都會提到俄烏戰爭,指這場戰爭是對台灣的警鐘(wake-up call),讓台灣意識到儲存先進武器的需求。

蓋拉格呼籲美方,應竭盡全力提供台灣武器以避免戰爭。他說:「沒有人知道習近平是否及何時會一覺醒來,就決定要這麼做(攻台)。正因如此,我們更應儘快把拒止性部署就定位。」

談到麥卡錫(Kevin McCarthy)可能訪台傳聞,蓋拉格表示,他沒聽說麥卡錫有在積極籌劃訪問台灣(don’t know of any active plans),但若他想去,當然可以去。

蓋拉格指出,他計劃今年夏天之前在台灣舉行聽證會,結束後再向麥卡錫回報,這能為麥卡錫的訪問計畫提供更多資訊。

他透露,麥卡錫和民主黨非裔領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)有可能在2024年初台灣總統大選後訪台。

不過,一位美國國會資深幕僚告訴中央社記者,眾議院規章並不允許委員會把資金運用在海外,因此過去從未有委員會召開過海外「田野聽證會」(field hearings);取而代之,委員會成員會選擇率團進行海外訪問,或是在當地舉行圓桌會議等官方活動。

面對中央社詢問,中國問題特別委員會今天傍晚表示,蓋拉格打算率領跨黨派國會團訪問台灣,但目前還沒有正式計畫;至於中國問題特別委員會,包含田野聽證會的所有聽證會,都會依循眾議院規章在美國國內舉辦。