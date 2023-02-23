警察凌晨下班「飆速超車」　下秒失控撞護欄「頭顱被插飛」慘死

▲30歲警察被護欄直接插飛整顆頭顱。（圖／翻攝Thaiger）

圖文／CTWANT

泰國一名警察日前凌晨下班開車回家，行駛在一處道路時飆速超車，結果整輛車直接失控，撞上路邊護欄，護欄從擋風玻璃插入，該名警察的頭顱直接被插飛，當場慘死。

綜合外媒報導，事發於當地時間21日凌晨 12 點 15 分，地點位於猜納府 Wat Laem學校前的街道上，一名30歲警察萘普生（Naphatrapee Worawongwaylarath）下班後準備返家，結果在飆速超車時發生意外，直接撞上旁邊護欄。

據悉，護欄直接從從前擋風玻璃插入車內，又從後擋風玻璃刺出，萘普生的頭顱直接被10公尺長的護欄刺飛，當場慘死，而車輛則是插到路邊電線桿才停下。

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