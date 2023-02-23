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吳哥窟「百萬人消失」奇案　考古學家推翻眾人想像

中南半島上曾經盛極一時的「高棉帝國」，為何在歷史上一夜之間消失，人去城空呢？（圖／達志／美聯社）

▲中南半島上曾經盛極一時的「高棉帝國」，為何在歷史上一夜之間消失，人去城空呢？（圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

柬埔寨西北部的吳哥窟，是吳哥世界遺產中，保存得最完好的其中一座廟宇，以宏偉的建築和浮雕聞名於世。但是，這個中南半島上曾經盛極一時的「高棉帝國」（Khmer Empire），為何在歷史上一夜之間消失，人去城空呢？

吳哥窟是東南亞極為重要的世界遺產。（圖／達志／美聯社）

▲吳哥窟是東南亞極為重要的世界遺產。（圖／達志／美聯社）

吳哥窟是東南亞極為重要的世界遺產，由蘇利耶跋摩二世（King SuryavarmanII）在1100年代初至中期之間，正值高棉帝國政治和軍事力量最興盛時期，耗費了約35年來興建。

12世紀時的吳哥建築達到了藝術上的高峰。當時建造的吳哥廟，所有的牆壁、平台周圍的長廊，連接神殿、角塔和階梯，全都刻有描述古代印度神話故事的精美浮雕。精美細膩令人望之興歎，吳哥王朝前後用了400多年建成，共有大小各式建築600多座。

大多數科學家認爲，吳哥窟毀於外族入侵，1431年慘遭阿瑜陀耶大城王朝劫掠而衰落。（圖／達志／美聯社）

▲大多數科學家認爲，吳哥窟毀於外族入侵，1431年慘遭阿瑜陀耶大城王朝劫掠而衰落。（圖／達志／美聯社）

據中國元朝使節周達觀的《真臘風土記》所記載，13世紀末年吳哥城繁華熱鬧，建築物金碧輝煌，較當時元朝城市毫不遜色。吳哥窟之後被高棉人遺棄，逐漸被森林復蓋變的漫無人煙。

大多數科學家認為，吳哥窟毀於外族入侵，1431年慘遭阿瑜陀耶大城王朝（Ayutthaya，泰國舊古都）劫掠而衰落。隔年，當軍隊又捲土重來時，卻意外地發現這裡已經人去樓空了。這似乎說明了，吳哥窟的居民因爲無法忍受軍隊的侵略，只好忍痛放棄家園，逃亡別處了。

考古學家在吳哥窟遺址考察後有驚人的發現，認為吳哥王朝的滅亡可能氣候變遷有很大的關係。（圖／達志／美聯社）

▲考古學家在吳哥窟遺址考察後有驚人的發現，認為吳哥王朝的滅亡可能氣候變遷有很大的關係。（圖／達志／美聯社）

但這種說法也遭到了部分考古學家的質疑，因為即便遷都，也不至於上百萬人全部遷走，甚至連牲畜都沒有留下。而且，在吳哥遺址中，他們也沒有發現任何遭受戰亂破壞的跡象，可見「外族入侵說」並不十分準確。有部分學者則提出了「疾病說」，他們認為，可能是一場可怕的瘟疫襲擊了吳哥城，導致居民大量死亡。倖存者在焚燒了死者的屍體後，就離開了日漸凋敝的城市。不過經考古學家在吳哥窟遺址考察後有驚人的發現，認為吳哥王朝的滅亡可能和氣候變遷有很大關聯。

考古學家在吳哥窟遺址考察後有驚人的發現，認為吳哥王朝的滅亡可能氣候變遷有很大的關係。（圖／達志／美聯社）

▲考古學家在吳哥窟遺址考察後有驚人的發現，認為吳哥王朝的滅亡可能氣候變遷有很大的關係。（圖／達志／美聯社）

專家表示，由於當時歐洲面臨冰河時期，高棉帝國可能是在當時氣候劇變下，亡朝滅國。據專家說法，當時恰逢歐洲的冰河時期，當時歐洲人口稀少，以倫敦為例，只有1萬8千人，而亞洲的東南亞地區，已經蓬勃發展，人口眾多；但是氣候變遷所帶來的乾旱，成為搖搖欲墜吳哥王朝的最後一擊。

考古團隊認為當時的柬埔寨，很有可能出現大型的乾旱，當地的水利系統遭受打擊，為了配合乾濕分明的季節，高棉帝國一直嚴格的在境內實施分流灌溉計劃，但是一場世紀乾旱，卻讓堅固的水利設施毀於一旦。1千多年前的全球性氣候異常，毁掉了曾經強大的高棉帝國，如今全球依舊面臨氣候暖化問題威脅，吳哥窟的悲劇，是否會再次上演，也引發學者和專家的關注。

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