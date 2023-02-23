俄烏戰爭周年　「5大巨變」衝擊全球一次看

▲俄羅斯侵烏戰爭開打將滿周年，這場戰爭影響了全球走向。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭，至今將滿一周年。這場戰爭過去一年也對全球經濟、運輸、糧食、地緣政治等局勢變化帶來重大轉變。美國與盟友重新鞏固關係，歐洲尤其如此，不過全球能源與糧食供應大力助長的通膨問題，也成為許多老百姓的重擔。

俄羅斯入侵烏克蘭至今，烏克蘭數以千計的平民罹難，無數棟建築被毀，數百萬人流離失所，俄、烏雙方成千上萬的士兵軍官陣亡。美聯社整理過去一年俄烏戰爭對全球帶來的五大變化，每一項都確實影響著整個世界。

▲2022年2月25日，開戰第二天，烏克蘭國民衛隊在基輔市中心就位。（圖／路透）

歐戰再臨

侵烏戰爭開打前3個月，時任英國首相強森（Boris Johnson）對於英國軍隊需要更多重裝備的說法嗤之以鼻，「在歐洲大陸上進行大坦克對戰的陳舊觀念，已經結束了。」然而現在強森的立場大變，疾呼英國需要軍援更多主戰坦克給烏克蘭抗敵。

雖然現代軍事科技先進，無人機及衛星在戰場上的角色愈趨重要，但這場21世紀的戰爭仍有許多20世紀的影子，烏東前線膠著的地區戰壕遍布，步兵間的血腥襲擊都讓人想到1914年至1918年的第一次世界大戰。

歐洲國家在蘇聯解體後，歷經一段對軍武裝備相對不那麼重視的年代，俄烏戰爭卻開啟各國新一輪的軍備競賽，現在的情景讓部分分析師想起1930年代，各國在二戰前的各項準備。

俄烏戰爭開打前，許多觀察家都推測，如今各國軍隊會更傾向以先進科技和網路戰交手，主戰坦克等重裝備已經是「夕陽軍武」，但此時烏克蘭前線，最仰賴的仍是步槍和彈藥。

▲美國總統拜登22日會晤北約東翼9國領袖。（圖／路透）

歐盟北歐受到挑戰更顯團結

歐洲多國雖然都是歐盟和北約的成員國，但長年「同床異夢」的關係讓俄國總統普丁誤以為，入侵烏克蘭便能分裂西方和削弱北約，結果完全相反。

北約盟國的關係急遽升溫，變得更加團結鞏固，與俄羅斯相鄰、多年來保持中立的芬蘭和瑞典，也決定放棄中立立場申請加入北約，防止俄羅斯對自己下手。

歐盟27國相繼對俄羅斯下重手制裁，另一方面持續金援和軍援烏克蘭。俄國侵烏甚至讓這幾年吵得沸沸揚揚的英國脫歐成為過往雲煙，英國和歐洲各國的尷尬關係迅速解凍。

東歐如波蘭、波羅的海三小國等，極力遊說各盟國協助烏克蘭進而促成現今局勢，可能也讓盟國間的東西地位更加平衡。然而，團結之中仍然存在隙縫，匈牙利過去一年一直是個異數，由於極右派總理奧班（Viktor Orban）是普丁在歐洲的親密盟友，已多次拒絕合作制裁莫斯科，也拒絕向烏克蘭提供軍援及金援。

▲▼烏東前線戰事膠著。（圖／路透）

新鐵幕形成

戰爭使俄羅斯成為西方賤民，俄國寡頭遭到制裁，企業被丟入黑名單，麥當勞、Ikea等國際知名品牌紛紛退出俄羅斯，西方明顯排斥入侵烏克蘭的俄羅斯。

俄羅斯處境儘管比以往更糟，但並非沒有盟友，普丁在入侵烏克蘭前與中國國家主席習近平會面，習近平宣布中、俄友誼沒有盡頭，之後俄羅斯與中國的經濟關係更加緊密。儘管北京當局仍試圖保持距離並聲稱沒有提供武器，但美方已多次表達質疑。

中國正密切關注著俄烏戰爭的發展，北京可能會更有信心和勇氣在不遠的未來侵略台灣，或者也可能以俄羅斯的例子為戒，變得更加謹慎。

普丁也加強與北韓、伊朗的國際關係。莫斯科當局持續在中東和非洲國家發展影響力。新鐵幕的形成讓人頗有冷戰時代以美國和俄羅斯為首，兩大陣營對抗的既視感。





▲全球通膨嚴重，西歐更飽受能源價格飆漲的困擾。（圖／路透）

飽受重創的經濟

俄烏戰爭深切地影響了國際經濟局勢，歐洲國家深受能源和通膨衝擊，亞洲國家的食物市場受到重創。

戰前歐盟各國過半的天然氣和3分之1的石油都是從俄羅斯進口，入侵戰爭開打後，各國紛紛對俄祭出制裁，俄羅斯則以封鎖和調漲能源價格重拍反擊，價格飆升的幅度是1970年代以後首見。

俄羅斯和烏克蘭都是小麥和葵花油生產大國，本就仍處於疫後復甦中的全球貿易受到戰爭衝擊，導致食物價格節節飆升。同時，俄羅斯還是全球肥料生產大國，肥料供應的波動直接以價格形式，一路從上游反映到消費端。

戰爭重創經濟的程度不亞於疫情，全面的經濟衝擊甚至還未到來。此外，戰爭也擾亂了打擊氣候變遷的努力。

▲北約與歐盟強化團結，但外界普遍也預期未來國際不同陣營間摩擦將會更多。（圖／路透）

未知的新時代

俄烏戰爭點出了冰冷殘酷的事實，個人置身於歷史之中是難以控制歷史走向的，烏克蘭被迫逃離家園的800萬難民最知其中辛酸。至於比較間接受到影響的數百萬人民，歐洲突然破碎的和平也讓他們對於未來更加不確定與充滿焦慮。

普丁甚至多次威脅動用核武，讓冷戰時期的核武恐懼重新席捲而來。烏克蘭南部、歐洲最大的核電廠「札波羅熱核電廠」被俄軍占據，也讓人擔心將發生新的「車諾比事件」。

普丁21日還宣布退出與美方僅存的核武控制條約，但很快撤回全面退出的決定，表示莫斯科將會尊重條約限制核武數量，讓約束力弱化的條約繼續苟延殘喘。