酸郭台銘「吵缺蛋像小孩哭著要糖」　吳欣岱：說有蛋吃也沒好到哪

▲吳欣岱指缺蛋是全球性問題，不該怪罪政府。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）



記者崔子柔／綜合報導

國內蛋價回到歷史高點批發價每台斤52元，鴻海創辦人郭台銘21日痛批民進黨未對蛋荒採取有效作為，掀起一番討論。台灣基進台北黨部主委、醫師吳欣岱則說，吵缺蛋是刻意鬧大小事，但說自己有蛋吃也不是一種完美反擊。

吳欣岱昨（22日）晚在臉書發表對蛋價的看法，他認為郭台銘等人吵缺蛋，是刻意把小事鬧大，「但許多人紛紛跑出來說自己有蛋吃，也不見得是個完美的反擊方式。」

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吳欣岱說，這麼做的好處在能澄清現況，不讓誇張的謠言擴大，壞處則是可能讓真的買不到蛋的人有相對剝奪感，另外她也擔心，「這種反覆的操作方式，讓相關產業業者一個一個有苦難言，對政府失去信心」。

吳欣岱提到，去年年初蛋價就因為飼料成本上升而調高，當時政府下令凍漲，虧損由蛋商吸收，今年又加上禽流感、氣候變遷、供應鏈等因素，全球蛋價上漲，「這種全球性的問題，要怪罪到國家政府？」

吳欣岱認為，以消費者的立場出發，吵著吃不到蛋就像「小孩哭著要買糖」，「有沒有買到蛋本來就是個人經驗，但面對全球共同面對的產業波動，我們是支持政府介入，還是交由自由市場競爭？」

▲郭台銘日前表態回國民黨參戰2024總統選舉。（圖／記者屠惠剛攝）



根據本站先前報導《郭台銘批民進黨搞不定蛋荒 炎亞綸1段話反擊》，郭台銘的發文受到各家媒體報導，炎亞綸則在臉書的新聞連結下留言表示，「我每天都吃至少一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？到底要吵蛋太貴，還是沒有蛋？拜託選清楚路線。反正我是選每天都吃得到蛋的路線」，引起網友正反兩面議論。