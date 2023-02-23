唱「中國男生不要打飛機」惹議　美YouTuber舉台灣國旗發布新創作

記者崔子柔／綜合報導

美國Youtuber格雷老師日前創作一首歌，名為《中國男生不要打飛機》，在推特上引起不少中國網友討論，他昨（22）日又PO出《環島原創歌》，宣布下月將來台灣旅遊。

▲格雷老師是一名吉他手。（圖／翻攝自instagram／geleilaoshi）



[廣告]請繼續往下閱讀...

格雷老師自伯克利音樂學院畢業，他自稱要「用幽默音樂打敗共產黨，鼓舞中國捍衛自由的勇士」，並於《環島原創歌》寫道，「我需要去環個島，讓心中的塵埃洗掉，我就要去環個島，把生活的鏡頭變廣角」。

格雷老師宣布他在下月要來台灣旅遊，還PO出自己騎自行車舉著台灣國旗的照片，並分享他準備了一個裝有充電器、指南針、藥品等工具的小背包，上面也繡了台灣國旗。

▲格雷老師的隨身包。（圖／翻攝自instagram／geleilaoshi）



格雷老師在先前的創作《中國男生不要打飛機》中，寫道「你們浪費的每一炮，是生產下一代的火藥」、「我們的生育率衰落是大危機，我們的國家快要缺少勞動力，即便孩子養不起，但你們還是得努力，所以中國男生不要打飛機」，諷刺意味濃厚，另外還有創作《習近平，將來你會死去》、《解放白紙運動失蹤者》等歌曲，耐人尋味。

▼格雷老師創作《中國男生不要打飛機》。（圖／翻攝自instagram／geleilaoshi）

