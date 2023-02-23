Meta數千員工挫咧等！新一輪裁員「組織扁平化」　去年砍1.1萬人

▲Meta今年可能不只一波裁員。（圖／翻攝自YouTube／Meta）

記者張靖榕／綜合外電報導

臉書母公司Meta去年全球大裁員後，今年進行組織重組與縮減人員的計畫，準備展開新一輪的裁員，預計將影響數千名員工，並會朝組織扁平化發展，減少領導層與基層之間的層級距離。

Meta去年大裁員中刷掉13％的員工，超過1.1萬人，以應對不斷飆升的成本和疲軟的廣告市場。《華爾街日報》22日率先披露Meta新一輪裁員計畫，消息人士指出，公司現在準備將更多的領導階層推向較低階層的腳色，透過扁平化組織，讓祖克柏（Mark Zuckerberg）和公司實習生之間的管理層級減少。

Meta拒絕回應路透社，不過公司發言人史東（Andy Stone）在推特的一系列發文，呼應了祖克柏先前的幾則聲明，暗示將進行更多裁員。

祖克柏2月稍早告訴投資人，去年的大裁員只是公司專注效率的開始，並非結束，他說會致力於「扁平化我們組織的架構，並且移除一些中間的管理層。」

去年大裁員是Meta創立18年來的歷史首次，彼時其他科技大頭同樣進行大規模裁員，包括Google母公司Alphabet，以及微軟等，裁員都多達千人。

Meta在COVID-19疫情期間大量招募新員工，以應付用戶暴增的居家工作需求，但隨著疫情消退和利率上漲，廣告商在2022年也開始撤退。曾經市值超過1兆美元的Meta，如今只有4460億美元。

Meta已宣布會縮減辦公空間、減少可自由支配的支出，以及到2023年都不會再招新人，以控制成本支出。