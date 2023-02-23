普丁心腹疾呼：俄羅斯如果「輸掉戰爭」　國家會被撕成碎片

▲俄羅斯總統普丁的心腹、前總統梅德韋傑夫（右）認為，如果俄羅斯輸了，國家會被撕成碎片。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

普丁的心腹、前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）22日疾呼，如果俄羅斯輸掉「特殊軍事行動」俄羅斯就會消失，國家會被撕成碎片，如果美國想要打敗俄羅斯，俄羅斯有權使用包括核武器在內的任何武器來保衛自己。

根據CNN報導，梅德韋傑夫在Telegram上發文表示，如果俄羅斯在沒有取得勝利的情況下停止特別軍事行動，俄羅斯就會消失，它會被撕成碎片，如果美國停止向基輔政權提供武器，戰爭就會結束

拜登在演講中提到，「如果俄羅斯停止入侵烏克蘭，戰爭就會結束。如果烏克蘭停止防禦俄羅斯，那將是烏克蘭的末日」。梅德韋傑夫認為這是「精心編造的謊言」。

梅德韋傑夫說，「為什麼俄羅斯公民要相信在 20 世紀和 21 世紀發動戰爭最多的美國領導人，卻指責我們咄咄逼人？」

梅德韋傑夫還對普丁的國情咨文發表了評論，特別是宣布俄羅斯暫停參與《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）。他稱這是「一個遲來的、不可避免的決定。」

梅德韋傑夫強調，「如果美國想要擊敗俄羅斯，那麼我們就處於世界衝突的邊緣，如果美國想打敗俄羅斯，那麼我們有權使用包括核武器在內的任何武器來保衛自己。」