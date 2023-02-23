約翰紅茶「1神品」暫停販售！業者祭「超佛措施」被推爆：認真負責

▲手搖飲料店「約翰紅茶」在近年迅速崛起。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

手搖飲料中知名的「約翰紅茶公司」一直以真材實料著稱，其中「煮濃那堤」更是受到不少網友喜愛。不過，「約翰紅茶公司」近日貼出公告，由於品質震盪的關係，煮濃那堤已暫停販售，而店家也會祭出補償措施，讓先前購買到不如預期煮濃那堤的顧客可以日後來兌換。消息一出，引發關注。

「約翰紅茶公司」20日在臉書粉專上發布公告，因煮濃那堤品質震盪，20日起煮濃那堤暫停販售，「很抱歉讓大家失望了」。業者提到，近日陸續收到顧客的留言和私訊，經研發部反覆測試後，的確出現煮濃那堤的品質震盪，接下來會努力找出原因讓煮濃那堤恢復供應，並在上市前做更嚴謹的測試與確認。

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▲「約翰紅茶公司」20日發布公告。（圖／翻攝自Facebook／約翰紅茶公司）

「約翰紅茶公司」也宣布，在今年2/11-2/19這段期間，凡有購買到不如預期煮濃那堤的顧客，即日起至2023/3/12可以憑發票正本或載具明細兌換禮券，皆由粉絲專頁窗口接洽聯繫及兌換。文末也再次致歉，「再次對於未提供期待中的煮濃拿提，與各位致上最深的歉意。」

貼文曝光後，許多網友也紛紛大讚「天呀！品質不如預期就退費，真的對自己的東西品質非常在乎也對消費者負責耶，給推！」、「負責用心的態度，推爆！」、「負責的好店家」、「就憑你這篇，我一輩子挺爆你們，辦公室喝起來」、「了不起，勇於面對承擔。衝著你發這邊文，我挺你認真負責」、「這麼負責公司，大家快用新台幣買爆他」。