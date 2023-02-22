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宣布「習近平準備訪問莫斯科」　普丁稱俄中關係已走到新境界

▲▼普丁,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁宣布習近平近期將訪問莫斯科。圖為去年冬奧期間兩人在北京會晤。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

俄國總統普丁（Vladimir Putin）22日宣布，中國國家主席近期將會訪問俄羅斯。俄烏戰爭爆發即將滿一年，在美國擔心北京可能會為俄羅斯提供實質支持之際，普丁則稱俄中兩國關係已經達到「新境界」。

根據路透社報導，普丁在莫斯科克里姆林宮接見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。普丁向王毅說，兩國雙邊貿易優於預期，可能很快就能達到年貿易額2000億美元，高於2022年的1850億美元。

普丁對王毅說，「我們期待中華人民共和國主席訪問俄羅斯，我們已經就這點達成一致。」普丁還說，「一切都在進步、發展，我們正進入新境界」。

王毅則說，中俄關係挺住了來自國際形勢的壓力，而危機中也包含著機遇；王毅說，「中俄關係不針對任何第三方，但同樣也不會屈服於第三方的壓力」。王毅還說，「我們共同支持國際關係的多極化和民主化，這完全符合時代與歷史的進程，也符合大多數國家的利益。」

另據《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，有知情人士透露，習近平可能會在未來幾個月時間裡訪問莫斯科，並與普丁進行會談。報導稱，目前習近平的出訪工作還在前期準備階段，具體時間還未確定，但可能會選在4月至5月初之間，而屆時俄羅斯將準備慶祝納粹德國投降78週年的「勝利日」。

習近平與普丁最近一次會晤是在2022年北京冬季奧運期間，亦是俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭的前夕。當時雙方宣布建立「無限制」伙伴關係，曾經引發國際社會擔憂。

北京當局至今沒有譴責俄羅斯針對烏克蘭的軍事行動，也沒有加入由西方國家主導的對俄制裁，但中方曾敦促雙方「克制」，並強調應該透過和平手段解決爭端。事實上，如今中國是俄羅斯石油在國際上的最大買主，而石油又是俄國國庫的最主要收入來源。

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