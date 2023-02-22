逆孫浴室連砍阿嬤17刀！冷眼看她倒臥「血紅洗澡水」慘死

▲69歲的餐廳女老闆遭19歲親孫殺害。（組合圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

英國布萊頓（Brighton）2間著名餐廳Donatello及Pinocchio的69歲女老闆蘇（SueAddis），於2021年遭19歲的親孫彼得羅（Pietro Addis）狠砍17刀，慘死自家浴室。這宗逆倫弒親案最近出現大轉折，有陪審團成員透露，彼得羅疑似在患有精神疾病情況下，發現「自己要被奶奶送進勒戒所」，才會失控殺害親祖母。

據《每日星報》報導，以廚師作為未來志向的彼得羅，在當地第三次封城期間的2021年1月7日，利用祖母下班返家洗澡機會，持刀闖入浴室狠砍對方17刀，並看著奶奶躺在混著鮮血的洗澡水中死亡，隨後打電話報警自首。

檢警調查發現，彼得羅案發前持續接受抑鬱症及注意力不足過動症（ADHD）治療，但服藥期間也會吸食大麻，導致他曾向家人表示，「沒有藥我什麼都做不了，但大麻又讓我腦袋停止運轉」；祖母蘇曾為此向過動症心理學家達芙妮（Daphne Keen）諮詢，並表示孫子變得偏執，認為「家人沒幫助他又生他的氣」、「他只想整天呆坐在房間裡，要他做任何事都是一種努力」。

陪審團成員則透露，檢察官指出蘇在遇害前、甚至被害當天下午，都在搜尋勒戒方法；另名起訴律師則表示，蘇當時正考慮將孫子送進勒戒所。而辯護律師則主張，彼得羅因服用混合藥物出現偏執型精神疾病，希望法官減刑。

延伸閱讀

▸ 阿翔3年沒做健檢「報告驚見1紅字」 醫笑虧：出外景擦滿防曬？

▸ 女學生房間「自我滿足」被偷錄傳給親戚 阿姨辯關心：想叫妳媽管一下

▸ 黃牛票狂飆7倍太囂張 Ozone宣布加場「他」變露肌首選