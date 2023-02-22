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摩爾多瓦總理：俄羅斯「計畫入侵」　已準備好面對威脅

▲▼摩爾多瓦（Moldova）總理雷奇安（Dorin Recean）。（圖／路透）

▲摩爾多瓦48歲總理雷奇安（Dorin Recean）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

摩爾多瓦（Moldova）總理雷奇安（Dorin Recean）引述情報內容警告，他相信俄羅斯正計畫佔領該國首都基西訥烏（Chișinău）機場，藉此空運增援軍力，在與烏克蘭接壤的聶斯特河沿岸（Transnistria）開闢新戰場，甚至發動政變推翻摩爾多瓦親西方領袖，但他們已經準備好面對威脅。

48歲的雷奇安表示，自從去年秋天有人試圖破壞摩爾多瓦的穩定後，該國已經大幅強化相關能力，準備好應對「直接針對摩爾多瓦共和國安全的各種情況」，「我再次強調，我們的目的是確保國內和平與穩定，包括聶斯特河左岸區域。」

中歐媒體Visegrád 24、摩爾多瓦1台等外媒報導，過去幾個月，俄羅斯計畫於2023年初入侵摩爾多瓦的消息頻傳。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就曾引述國安部門說法指出，俄羅斯想利用摩爾多瓦不是北約或歐盟成員的事實，長期計畫破壞該國穩定。

▲▼聶斯特河沿岸。（圖／翻攝Google Maps）

▲摩爾多瓦與烏克蘭接壤。紅色地標處為聶斯特河沿岸分離地區。（圖／翻攝Google Maps）

摩爾多瓦是位於東歐的內陸小國，幾乎所有天然氣及電力都從俄羅斯及聶斯特河沿岸進口，後者為該國東部的分離主義地區，與烏克蘭接壤，但受親俄分子控制，並有1500名俄軍駐紮。

與此同時，摩爾多瓦近期發生一連串不尋常事件，使得國內緊張氣氛不斷升溫。當局14日在北方城鎮索羅卡（Soroca）附近發現不明飛行物，一度關閉領空，後來還有俄軍空襲烏克蘭的導彈殘骸落入邊境領土。

▲▼ 摩爾多瓦19日爆發反政府示威抗議。（圖／路透）

▲摩爾多瓦19日爆發反政府示威。（圖／路透）

不過《衛報》引述最近一項民調指出，儘管摩爾多瓦44%民眾擔憂烏克蘭戰爭，卻有48%更擔心高昂物價。該國通膨率飆至30%成為全歐洲最高，使得親俄政黨「索爾黨」（Sor）19日發動大規模示威，抗議能源成本、通貨膨脹及民生問題，甚至有民眾直言，或許在俄羅斯統治之下情況將會好轉。

摩爾多瓦政府多次宣稱，莫斯科就是幕後黑手，試圖干預該國穩定，推翻親西方領袖。對此，克里姆林宮20日表示，俄摩兩國如今關係非常緊張，還指控摩爾多瓦領袖正在推動反俄計畫。

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