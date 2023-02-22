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間諜氣球翻版？日海灘驚見「巨型神秘鐵球」　防爆小組出動X光機

記者王佩翊／編譯

日本靜岡縣濱松市的遠洲灘附近海岸被人發現出現一顆巨大的不明鐵球，只見這個不明物體呈淺黃色，表面不知是沾上沙子還是生鏽，部分呈棕色。警方獲報後隨即出動X光機到場掃瞄檢查，確認球體內部，所幸目前已確定該不明物體並無爆炸風險。

根據《朝日新聞》報導，一名濱松市居民上周末在遠洲灘的海邊散步時，發現這顆直徑超過1公尺不明球狀物，回家後越想越不對勁，於是21日向當局通報這個可疑物體。靜岡縣警察災害對策課表示，這顆鐵球直徑1.5公尺，表面呈黃色，部分區塊有生鏽情形，同時一部分被埋在沙灘之下，而它表面還有鉤子狀的突起物。

警方不排除不明球狀物是「從遠洲灘海域往沙灘漂流，並被打上岸」的可能性，由於民眾舉報時，曾提到鐵球是「長得像水雷的東西」，因此警方也不敢大意，在第一時間派出防爆處理小組與X光掃描器確認物體安全性與內部構造，同時也已經委託自衛隊進行進一步的深入調查。

所幸根據X光掃描結果，該顆不明鐵球暫時沒有爆炸的危險性。濱松土木事務所維持管理課課長高橋成行則表示，「這個鐵球應該是金屬製的浮標，經查證國外的確有這類產品。但這類金屬製球體浮標通常不會使用於漁業，而是作為調查用的感應器。」

有關當局23日將出動卡車將這顆金屬球運出，由於沒有持有人，因此將直接依照廢棄物處理。

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