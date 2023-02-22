23歲嫩妹「無照酒駕」狠輾2歲男童　他永久腦傷一輩子都毀了

▲麥迪森還沒考到駕照，竟獨自酒駕上路，輾過一名2歲男孩。（圖／翻攝當事人Instagram）

記者吳美依／綜合報導

澳洲布里斯班發生離譜事件，23歲的麥迪森（Madison Lorraine McKenzie）還沒考到駕照，竟然獨自酒駕上路，並且在轉彎時輾過一名2歲男孩，導致對方永久性大腦損傷、生活無法自理，餘生都需要24小時照護。她20日出庭時，被判4年有期徒刑、吊銷駕照5年。

本案發生於2021年11月28日，小男孩與父母及哥哥沿街道騎腳踏車，未料過馬路時竟然被輾，由於腦傷、肋骨及大腿骨骨折，當場口吐白沫。此路段限速50公里，麥迪森時速卻達61至68公里，她在前方200公尺停車跑回來查看，「對不起！我手機掉了要撿起來，我甚至沒有看見他。他還活著嗎？」

檢察官卡麥隆（Cameron Wilkins）指出，意外發生時，交通及道路狀況良好，而且太陽正在肇事駕駛的背後，因此並未影響視線。但麥迪森的辯護律師（Penny White）表示，雖然當事人有藥物及酒精濫用問題，不過沒有任何前科或交通違規紀錄，而且立刻承認肇事，後來還罹患創傷後壓力症候群（PTSD），「導致此事的真正原因是她要拿手機。她分心了，眼睛沒有看路。」

▲2歲男童車禍導致永久性大腦損傷，生活無法自理。（示意圖／CFP）

受害男童的母親表示，兒子的人生已經被完全摧毀。她原本過著美好生活，有丈夫、2個健康可愛的兒子和一份好工作，卻在一夕之間崩塌，「他不再能夠說話、走路或者自己去上廁所。他的癲癇發作好多次，餘生都將需要24小時護理。」

去年，麥迪森承認危險駕駛導致嚴重身體傷害、中等程度以下酒駕、在無人監督的情況下以初學者身分駕車罪名，20日被判刑時，已是成人平台OnlyFans的活躍情色女星。法官布萊恩（Brian Devereaux）直言，此犯行不僅僅是一時沒注意，「對妳施加再多懲罰都無法讓男孩好轉，或者減輕這家人的負擔。這是一個非常嚴重的危險駕駛案例，妳真的會進監獄，逃不掉的。」