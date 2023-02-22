見俄官員後過世！白俄羅斯外長死前痛苦　內幕曝光

▲外傳馬克伊生前就知道自己即將被撤換。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

白俄羅斯64歲外交部長馬克伊（Vladimir Makei）去年11月26日猝逝，死前數日曾赴亞美尼亞參加會談與俄羅斯官員見面，當時有人懷疑他是遭人毒死。不過消息指出，馬克伊應該是輕生，且知道自己即將被撤換，甚至覺得自己越來越多餘，格格不入。

綜合紐約郵報等報導，馬克伊自2012年起擔任白俄羅斯外交部長，去年11月參加六國集體安全公約組織會議，但卻在4天後突然過世，無法出席與俄國外長拉夫羅夫的會談。

依據白俄羅斯獨立媒體Nasha Niva的說法，馬克伊對於自身領導體系的走向感到痛苦，也深知自己的職位即將不保，因為總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）準備撤換他的態度很明顯。尚不清楚撤換馬克伊的決定是否為莫斯科的要求。

▲馬克伊（左）與白俄羅斯總統盧卡申科（右）。（圖／達志影像／美聯社）

馬克伊友人透露，「（馬克伊）在位處高位後，已經不知道要去哪」。另有認識他的人說明，馬克伊越來越覺得自己是多餘的，有時候甚至是格格不入。就在馬克伊過世的7個月前，他曾脫口，「如果要被處決，那麼因忠誠被處死，總比犯下叛國罪死去還要好」。

除了政治方面，馬克伊的婚姻似乎也出現問題，當他被發現死亡時，妻子波亞柯娃（Vera Polyakova）與小兒子並沒有在他身邊。

馬克伊原本政治立場傾向西方，也會公開批評俄羅斯。獨立政治分析人士Artyom Shraibman指出，馬克伊與西方建立對話打開機會之窗，這給予盧卡申科一些空間與克里姆林宮討價還價。

不過在白俄羅斯2020年爆發反政府示威活動後，馬克伊突然改挺俄羅斯，並在俄羅斯入侵烏克蘭之後，批評西方國家挑起戰爭，烏克蘭應該同意俄方和談條件。

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