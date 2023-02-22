南韓總和生育率「再創新低」　新生兒數僅剩25萬

▲南韓去年的總和生育率跌到只剩0.78名，創下歷年來新低。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓民眾晚婚、晚生，加上社會長期以來在職場等各種環境對女性生育並不友善，生育率低早已不是新聞。然而最新統計卻指出，南韓去年的總和生育率（TFR）僅為0.78名，不僅創下歷年來最低，更是經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中的末段班，且去年僅誕下25萬名新生兒，是20年前的一半。

根據《韓聯社》，南韓統計廳今（22）日發佈「2022年出生死亡統計暫定結果」、「2022年12月人口動向」等相關報告，結果顯示政府過去16年以來雖投入共280兆韓元（約新台幣6.6兆元）的預算來挽救低迷的生育率，但成果卻不甚理想，去年總和生育率僅0.78名，比起前一年還減少0.03名，創下1970年開始統計以來的最低紀錄。

南韓的總和生育率從2013年以來便一直是OECD成員國中的末段班，去年的總和生育率（0.78名）更是2020年OECD成員國平均（1.59名）的一半都還不到。

回顧南韓過去50年以來的總和生育率，從1974年的3.77名、至1977年的2.99名、1984年的1.74名，一路至2018年更跌到僅剩0.98名，至於2019年則為0.92名、2020年為0.84名、2021年為0.81名。

去年的新生兒數為24萬9000名，比起前一年還減少4.4%，同樣創下歷年新低紀錄。據悉，南韓2002年誕下的新生兒還有49萬7000名，如今慘跌到僅剩下一半的水準。

▲南韓去年有19.2萬對新人結婚。藝人玄彬、孫藝珍去年3月31日在首爾舉行婚禮。（圖／CFP）

至於南韓平均第一次當媽媽的年齡為33.0歲，比起OECD成員國的平均（29.3歲）還要再晚4歲。另外，南韓去年共有19萬2000對新人結婚，與前一年相比還減少1000對，同樣也是創下1970年開始統計以來的新低紀錄。

南韓低出產高齡社會委員會指出，政府從2006至2021年為止針對挽救低迷生育率總共投入約280兆韓元（約新台幣6.6兆元）預算，然而最後呈現出來的效果卻是差強人意。報導指出，這是由於南韓的社會環境難以讓女性兼顧職場、育兒所致，而子女的補習等教育費用高昂，也是令民眾對生育卻步的主要因素。