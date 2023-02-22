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普丁暫退「限武條約」疑是向美施壓　恐加劇軍備競賽

▲▼普丁視察聖彼得堡的飛彈兵工廠。（圖／路透）

▲專家團表示，普丁這項宣布應被解讀為俄國再次企圖施壓西方各國。（示意圖／路透）

文／中央社

專家團表示，俄羅斯暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START）重挫了限制核武庫的努力，雖不會立即升高核戰威脅，但恐加速俄美中的軍備競賽。

法新社報導，專家團補充表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的這項宣布，應被解讀為俄國再次企圖施壓西方各國，也就是俄國全面入侵烏克蘭時，提供基輔當局武器和金援的西方國家。

這項條約2010年由時任美國總統歐巴馬與俄羅斯總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）簽署，美方視其為以較友好態度重設與俄關係的一環。

兩國並於2021年同意將條約延長至2026年。

依協議規範，美俄這兩個前冷戰死對頭各自可部署的進攻性戰略彈頭數量不得超過1550枚，比2002年所設上限減少約30%；且用於發射彈頭的發射器與轟炸機數量也不得超過800架。不過，這樣的數量已足以把全球炸毀個好幾回。

普丁發布國情咨文時告訴台下的政治精英，俄國暫停參與「新戰略武器裁減條約」，但強調並非退出。

●條約未死 但處人工昏迷狀態
巴黎智庫「戰略研究基金會」（FRS）的梅特爾（Emmanuelle Maitre）告訴法新社，「新戰略武器裁減條約還沒死，但處於人工昏迷狀態」。她說：「這類條約之所以行得通，端賴於政治意願。但顯而易見的，這樣的政治意願已蕩然無存。」

普丁雖是最新一位破壞軍備控制、損及反核武擴散努力的領袖，但卻並非是第一人。

2002年的美國在小布希主政下，脫離了30年歷史的「反彈道飛彈條約」（Anti-Ballistic Missile Treaty）；前總統川普執政時，美國片面退出了伊朗核協議、允許無武裝偵察機飛越締約國上空的「開放天空條約」（Open Skies Treaty），以及中程核飛彈條約（INF）。

即便普丁這次暫停參與「新戰略武器裁減條約」之舉，似是給了全球安全協議致命一擊，前外交官、現任法國反核協會IDN副主席菲諾（Marc Finaud）表示，「我們不應太戲劇化」。

他告訴法新社：「這是施壓美國和北大西洋公約組織（NATO）的一個方式；也是做出益發挑釁的威脅時，向來不會變的一個戰術。」

「但這並非戰略出現巨大轉變。俄羅斯政策依舊沒變。」

●普丁意在保持低程度的恐懼
打從烏克蘭戰爭初期以來，普丁便暗示動用核武的可能性，掀起西方各國抗議。

戰略研究基金會的梅特爾說：「感覺是，他需要三不五時提起這件事來維持他的正當性，並持續讓西方國家懷有一個程度不高的恐懼。」

但她補充說，「這並不代表俄羅斯有意擴大軍火庫。」

●中俄美軍備競賽恐加劇
與此同時，部分觀察家希望，再度被掀起的核武庫恐懼，能夠為裁核倡議人士提供新的動力。

IDN副主席菲諾說：「這或許會產生非常大的壓力，來支持一場多邊的談判工作。」

更重要的是，中國這個正在崛起的核子大國變得愈來愈獨斷。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的艾克頓（James Acton）說：「甚至在新戰略武器裁減條約瓦解之前，中俄美三方就已展開軍備競賽。」

他表示，新戰略武器裁減條約遭逢的最新打擊「或許會加速這場競爭」，但這取決於俄羅斯在暫停參與期間是否將繼續遵守條約的規定。

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