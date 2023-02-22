出大包！西班牙砸83億訂購31新列車　「車身太寬」進不了隧道

▲西班牙添購的列車太寬，無法通過部分隧道，引發民怨。圖為Renfe列車。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙為了添購31輛新的鐵路列車，砸下2.58億歐元（約新台幣83.7億元），然而直到近期才發現車身太寬，無法進入部分隧道。這起離譜事件引爆民怨，目前運輸部秘書長與國營鐵路董事長已雙雙請辭。

綜合衛報、BBC報導，西班牙國家鐵路營運商Renfe在3年前宣布添購新型列車，汰換北部地區阿斯圖里亞（Asturias）及坎塔布里亞（Cantabria）的窄軌區間車及中程列車。然而直到近期才被踢爆，列車車身寬度太寬，無法在當地部分隧道行駛。

西班牙政府表示，其實很早就發現這項疏失，有避免經濟方面的損失。報導指出，Renfe於2020年訂購列車，但第2年鐵路設備製造商CAF就意識到列車尺寸有誤，停止生產。這項出包也意味著列車將於2026年才能交付，比原定時程晚了2年。

相關調查已經展開，查明這起錯誤是如何發生。但這起事件引爆民怨，坎塔布里亞地區政府負責人雷維拉（Miguel Angel Revilla）痛批相關人員應該要下台負責，而阿斯圖里亞官員則直言對此感到困惑、憤怒且失望。

就在20日，西班牙運輸部秘書長薇拉（Isabel Pardo de Vera）與Renfe董事長塔博阿斯（Isaías Táboas）雙雙請辭。