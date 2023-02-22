　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

出大包！西班牙砸83億訂購31新列車　「車身太寬」進不了隧道

▲▼ 西班牙車站的Renfe列車。（圖／CFP）

▲西班牙添購的列車太寬，無法通過部分隧道，引發民怨。圖為Renfe列車。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙為了添購31輛新的鐵路列車，砸下2.58億歐元（約新台幣83.7億元），然而直到近期才發現車身太寬，無法進入部分隧道。這起離譜事件引爆民怨，目前運輸部秘書長與國營鐵路董事長已雙雙請辭。

綜合衛報、BBC報導，西班牙國家鐵路營運商Renfe在3年前宣布添購新型列車，汰換北部地區阿斯圖里亞（Asturias）及坎塔布里亞（Cantabria）的窄軌區間車及中程列車。然而直到近期才被踢爆，列車車身寬度太寬，無法在當地部分隧道行駛。

西班牙政府表示，其實很早就發現這項疏失，有避免經濟方面的損失。報導指出，Renfe於2020年訂購列車，但第2年鐵路設備製造商CAF就意識到列車尺寸有誤，停止生產。這項出包也意味著列車將於2026年才能交付，比原定時程晚了2年。

相關調查已經展開，查明這起錯誤是如何發生。但這起事件引爆民怨，坎塔布里亞地區政府負責人雷維拉（Miguel Angel Revilla）痛批相關人員應該要下台負責，而阿斯圖里亞官員則直言對此感到困惑、憤怒且失望。

就在20日，西班牙運輸部秘書長薇拉（Isabel Pardo de Vera）與Renfe董事長塔博阿斯（Isaías Táboas）雙雙請辭。

ET快訊
劉至翰消失2年改行！　日營業額破百萬
機師飛一半「死在駕駛艙」　機長降落才知伴屍
136元買「隱藏服務」！　他下飛機第1個拿行李
王建民捲辣女醫婚外情　關鍵證據曝光！
獨／玉山星宇航空卡卡面出爐！　優惠搶先看
快訊／新店女被YouBike撞！　昏迷指數3
桃園阿北出事了！踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女大生烤吐司「燒掉整間廚房」　焦黑慘況曝光

北韓囚犯餓到「集體越獄」！食物被獄警私吞　逃犯為搶糧殺人

普丁拒履行美俄「限核條約」！一文瞭解始末　全球恐迎來核武競賽

人妻全身著火衝到街上「臉幾乎融化」　臨死前淒厲指控：老公放火

機師飛一半「死在駕駛艙」　機長降落才知伴屍飛行：以為開玩笑

普丁暫退「限武條約」疑是向美施壓　恐加劇軍備競賽

女主人救狗被咬死　男激戰2小時「制伏300多公斤巨鱷」畫面曝光

出大包！西班牙砸83億訂購31新列車　「車身太寬」進不了隧道

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻8年後竟破產...結局超淒涼

為了食物吵架！22歲男活活打死室友　埋花園中「露出一條人腿」

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

女大生烤吐司「燒掉整間廚房」　焦黑慘況曝光

北韓囚犯餓到「集體越獄」！食物被獄警私吞　逃犯為搶糧殺人

普丁拒履行美俄「限核條約」！一文瞭解始末　全球恐迎來核武競賽

人妻全身著火衝到街上「臉幾乎融化」　臨死前淒厲指控：老公放火

機師飛一半「死在駕駛艙」　機長降落才知伴屍飛行：以為開玩笑

普丁暫退「限武條約」疑是向美施壓　恐加劇軍備競賽

女主人救狗被咬死　男激戰2小時「制伏300多公斤巨鱷」畫面曝光

出大包！西班牙砸83億訂購31新列車　「車身太寬」進不了隧道

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻8年後竟破產...結局超淒涼

為了食物吵架！22歲男活活打死室友　埋花園中「露出一條人腿」

KARA奎利求救「受夠前男友標籤」　心寒發文：都分手多久了？

小叔愛上八大小姐！衛生超差「狂抓私處6hrs」...人妻怨：她還偷竊

2023年永續年鑑評比　華航名列全球航空業榜首

《黑暗》車珠英「超低胸紅禮服」高辣頒獎　釣出涎鎭＆蓑羅：很美嘛

陳吉仲為蛋道歉！藍批只顧蔡培慧選情不顧民情：立委補選滾蛋

台灣AV帝王親揭「女優天價月薪」：比剛入行的日本女優好很多！

蔡英文收「土耳其國旗蘭花」　發文祈：願土耳其一切平安

【廣編】蓉憶記AIE2獲國家雙重品質獎　杏輝營運再添金

PLG啦啦隊7秒片超晃　男粉激動「好兇喔！」本尊回2字害羞了

【廣編】塔木嶺「橡木桶玩家」全新紅白酒玩桶系列限量上市

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻8年後竟破產

即／普丁宣布：俄羅斯暫停「削減戰略武器條約」

升息疑慮加深　美股重挫697點

情侶海灘上演活春宮！

單親媽「生15子女」她日薪500元養活全家

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

機師飛一半死了　同事降落才知伴屍

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

普丁國情咨文斥西方威脅　暫退限武條約發核戰警告

普丁國情咨文太無聊？心腹竟然台下打瞌睡

拜登波蘭演說：普丁以為能「打倒北約」他錯了

北約秘書長：普丁暫停想引發世界大戰

更多熱門

相關新聞

走馬瀨隧道車禍事故火災演練

走馬瀨隧道車禍事故火災演練

走馬瀨隧道位於快速公路台84線37k+270-600，為台南大內與玉井區交界處，為聯絡大內及玉井間重要隧道，隧道長332公尺屬丁級隧道，消防局第二大隊為因應各緊急狀況，21日辦理隧道事故防災演練，期能在發生緊急事故時，可以迅速反應、統一指揮及快速救援，在最短時間內完成救援處置，以減少傷亡及防止災害擴大，保障用路人安全。

即／國3大溪埔頂1號隧道內4車追撞

即／國3大溪埔頂1號隧道內4車追撞

她呼吸不順　檢查經建螺絲卡肺8個月

她呼吸不順　檢查經建螺絲卡肺8個月

西班牙通過爭議性「跨性別法案」

西班牙通過爭議性「跨性別法案」

迎周六地獄補班日！高鐵增開3列次疏運　9列車「增自由座車廂」

迎周六地獄補班日！高鐵增開3列次疏運　9列車「增自由座車廂」

關鍵字：

西班牙隧道列車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

快訊／郭雪芙罕見動怒發聲！親解和王子真實關係

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

看似溫柔其實很難征服的3大星座

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

林襄泡日本裸湯「大尺度露出照全看光」！

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面