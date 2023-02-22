　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

夜闖年輕女主播香閨！　「當紅體育主播」被抓後從3樓跳下受傷

▲▼夜闖年輕女主播香閨！　「當紅體育主播」被抓後從3樓跳下受傷（圖／NHK官網）

▲船岡久嗣是NHK的當家體育主播。（圖／NHK官網）

記者王佩翊／編譯

日本NHK札幌電視局男主播船岡久嗣17日趁著到東京總部出差，下班後偷偷尾隨台內的一名年輕女主播，並闖入女方家中，所幸隨即被另一名在女方家中的男性發現。兩人陷入扭打後，嫌犯為了逃離現場，當場從3樓一躍而下，也因此受傷送院，並在出院後被逮。而根據同事證言，嫌犯工作十分優秀，甚至被選為奧運轉播主播，沒想到竟做出這種事。

根據《富士新聞網》、daily報導，現年47歲的船岡久嗣任職於NHK札幌電視局，主要負責體育播報。出生於北海道札幌的他熱愛體育，因此自早稻田大學畢業後，便回到故鄉，並進入NHK擔任體育主播。

他日前從札幌到東京出差，然而誰也沒想到，結束日常工作的他，竟尾隨女同事回家。一名任職於NHK東京總部的20多歲女主播17日晚間11時下班回家，遭嫌犯偷偷跟蹤。船岡久嗣跟在女主播後面，直接進入大樓的大門，隨後則是一股作氣地闖入女主播香閨。所幸當時女主播家中還有另一名男姓友人，因此當場將船岡久嗣制伏。不過船岡久嗣隨即逃脫控制，並從大樓的3樓陽台直接往下跳，當場受傷。

嫌犯被送醫後，因傷勢不輕，住院2天。警方20日則依私闖民宅罪嫌將已出院的他逮捕。船岡久嗣的同事則表示，他因為能力優秀，十分受到長官重視，也經常被稱讚工作認真。據悉，NHK內部雖然有近500名主播，但是每次能被選中負責奧運轉播的僅30人，且每次都是這幾十人不斷輪轉，門檻極高，而船岡久嗣就是其中一人，由此可見他也是「菁英中的菁英」。

NHK21日也在官網公布了船岡久嗣被逮的消息，同時發出致歉聲明。船岡久嗣1999年入職，曾在2021年東京奧運轉播競技體操、2022年北京冬季奧運轉播花滑項目。

ET快訊
44檔被列「注意股」！　獨缺清淨海原因曝
拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊：我每天都吃
快訊／台美重大突破！　斷交後台灣外長首次進華府
鄧佳華A片瘋傳！　挨告妨害風化結果出爐
高雄男買春激戰完一陣暈　摔破頭「5節頸椎」毀了
林襄日本泡裸湯！　大尺度露出照被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女主人救狗被咬死　男激戰2小時「制伏300多公斤巨鱷」畫面曝光

出大包！西班牙砸83億訂購31新列車　「車身太寬」進不了隧道

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻5年後竟破產...結局超淒涼

為了食物吵架！22歲男活活打死室友　埋花園中「露出一條人腿」

夜闖年輕女主播香閨！　「當紅體育主播」被抓後從3樓跳下受傷

普丁打算2030年「併吞白俄羅斯」　內部文件外流揭露侵略計畫

CNN記者播報一半「崩潰嚇哭」　土耳其採訪又遇強震畫面曝光

南韓3月起取消中國旅客「落地PCR義務」　陽性率降低至不到1%

情侶海灘上演活春宮！路人經過看傻眼　直接停下來圍觀

拜登秘訪基輔內幕！改搭「鐵路一號」低調現身　來回車程20小時

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

女主人救狗被咬死　男激戰2小時「制伏300多公斤巨鱷」畫面曝光

出大包！西班牙砸83億訂購31新列車　「車身太寬」進不了隧道

買樂透爽中6600萬！幸運夫妻5年後竟破產...結局超淒涼

為了食物吵架！22歲男活活打死室友　埋花園中「露出一條人腿」

夜闖年輕女主播香閨！　「當紅體育主播」被抓後從3樓跳下受傷

普丁打算2030年「併吞白俄羅斯」　內部文件外流揭露侵略計畫

CNN記者播報一半「崩潰嚇哭」　土耳其採訪又遇強震畫面曝光

南韓3月起取消中國旅客「落地PCR義務」　陽性率降低至不到1%

情侶海灘上演活春宮！路人經過看傻眼　直接停下來圍觀

拜登秘訪基輔內幕！改搭「鐵路一號」低調現身　來回車程20小時

沒經驗新人開40K！她傻眼「很敢要錢耶」　網轟爆：難怪台灣會低薪

鄰居1.2億買走「大東海補習班」整棟樓　屋主拿錢再買樓

賴賴織織17年情斷「私奔情史被挖」！18歲棄美學業追愛　回台窮到剩800塊

竹聯幫弘仁會插旗宜蘭！「榔頭碎指」害截肢　警兵分12路一舉盪平

桃園地院有內鬼！採購大型顯示器爆圍標　上市科技女副理也捲入

選秀狀元大熱門「法國怪物」引關注　詹皇給建議：忠於比賽

女主人救狗被咬死　男激戰2小時「制伏300多公斤巨鱷」畫面曝光

遭高虹安前助理告《跟騷法》　四叉貓曝法院裁定書：終於還我清白

工程師爬「雞心尖山」重摔不治　任職公司：協助家屬處理後事

土耳其救災1周！搜救犬「瘦一大圈」超虛弱　醫心疼：爪子也受傷

國際熱門新聞

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

即／普丁宣布：俄羅斯暫停「削減戰略武器條約」

升息疑慮加深　美股重挫697點

情侶海灘上演活春宮！

單親媽「生15子女」她日薪500元養活全家

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

普丁國情咨文斥西方威脅　暫退限武條約發核戰警告

普丁國情咨文太無聊？心腹竟然台下打瞌睡

拜登波蘭演說：普丁以為能「打倒北約」他錯了

北約秘書長：普丁暫停想引發世界大戰

英智庫：中國深入經營大英國協　擬新建永久軍事基地

強震「奇蹟寶寶」找到家了！　由阿姨領養

更多熱門

相關新聞

南韓3月起取消中國旅客「落地PCR義務」

南韓3月起取消中國旅客「落地PCR義務」

南韓進一步鬆綁針對從中國入境旅客的新冠檢疫措施！自從南韓11日重新辦理中國旅客短期入境簽證後，中國也從18日起針對南韓旅客比照辦理。如今隨著中國入境旅客PCR核酸篩檢陽性率降低至不到1%，稍早南韓防疫當局又宣布，從3月起解除中國旅客落地PCR的義務。

搭日籍航空免戴口罩！　3／13起解禁

搭日籍航空免戴口罩！　3／13起解禁

北韓嗆摧毀空軍基地　南韓公開F-35A空中加油

北韓嗆摧毀空軍基地　南韓公開F-35A空中加油

韓法院首承認「同性夫夫」　獲健保被扶資格

韓法院首承認「同性夫夫」　獲健保被扶資格

龍角散被封「新冠神藥」中國人爆買掃光

龍角散被封「新冠神藥」中國人爆買掃光

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

看似溫柔其實很難征服的3大星座

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面