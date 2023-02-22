夜闖年輕女主播香閨！　「當紅體育主播」被抓後從3樓跳下受傷

▲船岡久嗣是NHK的當家體育主播。（圖／NHK官網）

記者王佩翊／編譯

日本NHK札幌電視局男主播船岡久嗣17日趁著到東京總部出差，下班後偷偷尾隨台內的一名年輕女主播，並闖入女方家中，所幸隨即被另一名在女方家中的男性發現。兩人陷入扭打後，嫌犯為了逃離現場，當場從3樓一躍而下，也因此受傷送院，並在出院後被逮。而根據同事證言，嫌犯工作十分優秀，甚至被選為奧運轉播主播，沒想到竟做出這種事。

根據《富士新聞網》、daily報導，現年47歲的船岡久嗣任職於NHK札幌電視局，主要負責體育播報。出生於北海道札幌的他熱愛體育，因此自早稻田大學畢業後，便回到故鄉，並進入NHK擔任體育主播。

他日前從札幌到東京出差，然而誰也沒想到，結束日常工作的他，竟尾隨女同事回家。一名任職於NHK東京總部的20多歲女主播17日晚間11時下班回家，遭嫌犯偷偷跟蹤。船岡久嗣跟在女主播後面，直接進入大樓的大門，隨後則是一股作氣地闖入女主播香閨。所幸當時女主播家中還有另一名男姓友人，因此當場將船岡久嗣制伏。不過船岡久嗣隨即逃脫控制，並從大樓的3樓陽台直接往下跳，當場受傷。

嫌犯被送醫後，因傷勢不輕，住院2天。警方20日則依私闖民宅罪嫌將已出院的他逮捕。船岡久嗣的同事則表示，他因為能力優秀，十分受到長官重視，也經常被稱讚工作認真。據悉，NHK內部雖然有近500名主播，但是每次能被選中負責奧運轉播的僅30人，且每次都是這幾十人不斷輪轉，門檻極高，而船岡久嗣就是其中一人，由此可見他也是「菁英中的菁英」。

NHK21日也在官網公布了船岡久嗣被逮的消息，同時發出致歉聲明。船岡久嗣1999年入職，曾在2021年東京奧運轉播競技體操、2022年北京冬季奧運轉播花滑項目。