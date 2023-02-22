旅外國人健保「停復保」違憲衛福部要修法　薛瑞元：先擬過渡期配套

▲疾管署長交接典禮，衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

海外國人經常面臨健保停保、復保問題，不過，憲法法庭去年底釋憲指出《健保法》停復保施行細則違反法律保留原則，自判決公告後2年失效。衛生福利部長薛瑞元今（22）日表示，在修法賦予明確法源依據之前，會先研擬過渡期的配套措施，以保障國人全民健保相關權益。

依據現行健保停復保規定，國人若出國逾半年，得持續加保或辦理停、復保，不少海外國人會依循這個措施暫停繳納健保費，但是回台復保要3個月才能再停保，有民眾不滿因此遭追討健保費聲請釋憲，大法官去年底釋憲指，因「健保法」施行細則規定沒有法律明確授權，就逕行規範健保停復保等重要權利義務事項，違反法律保留原則，相關條文至遲自判決公告後2年失效。

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薛瑞元今（22）日出席疾管署長交接時受訪指出，停復保制度這會做調整，因為大法官解釋是說原來的規定有違憲之虞，也就是說沒有法律的直接授權，一方面正在進行檢討，是否在修法時把相關的停復保這制度要保持，就可能必須要納入全民健保法的修法中，但是如果說時限一到，還沒有完成修法，就要有過渡期處理。

至於健保署準備公告砍藥價，預計會砍總支出的81.8億，其中包括6,000多款藥物，薛瑞元表示，一年也砍了70幾億元，現在2年合計80多億元，幅度不算高，應該不至於造成藥品退出市場的問題。

另外，國民黨立委王鴻薇再度質疑政府替「波波牙醫」開後門，薛瑞元說明，海外受教育的牙醫學生回國要參加考試，因為修了「醫師法」，這條路堵住了，現在處理的是已經完成或正在完成這些教育的人，因為法律不溯及既往，其權益仍會受到一定保障，所謂的保障就是逐步接受國內的實習、參加考試，而這部分原先附帶決議是幾年內必須要把這些人消化完，但立法院已同意不執行，前行政院長蘇貞昌任內也承諾不執行，暫時維持一年50個名額，由衛福部規劃、回歸正常管道，正在處理最後這個怎樣回歸正常管道。