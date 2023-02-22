情侶海灘上演活春宮！路人經過看傻眼　直接停下來圍觀

▲男子被制止後，嚇得抬頭。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

澳洲一對情侶檔日前到訪亨利海灘時，突然激情難耐，竟當場脫下褲子上演「活春宮」，絲毫不在乎一旁還有許多遊玩的旅客。一名男子氣不過兩人妨害風化，直接拿起手機上前拍攝，並斥責對方，要求道歉。該段影片隨即在網路上瘋傳，不過如今卻傳出，拍攝影片的「正義男子」恐因為拍攝他人的性交影片，而面臨法律責任。

根據《每日郵報》報導，一名男子日前到位於南澳的亨利海灘時，看到一對男女就這樣躺在沙灘上「肉體交疊」，因此隨即拿出手機錄下整個過程。男子一邊錄影一邊質問兩人，「你們兩個的行為是在孩子面前公然猥褻！快說對不起，說你很抱歉！」

▲兩人上演活春宮，吸引路人駐足圍觀。（圖／翻攝自臉書）

正忘我地和女伴顛鸞倒鳳的男子嚇得隨即抬頭。事後錄影男子繼續指責穿好衣服的情侶檔，而前一刻還在忘情洩慾的黑衣男則是尷尬地對著鏡頭說，「我很抱歉，百分之百的抱歉，我不該在孩子面前做出這種事。」

該段影片事後被上傳到臉書，隨即吸引上千次觀看，但由於涉及敏感內容，因此也在20日遭到下架。澳洲警方則是已經掌握該起事件，但至今未對影片中的男女做出任何指控。不過警方也提醒，拍攝影片的男子實際上可能已經觸犯隱私法。律師指出，「未經他人同意拍攝具有侮辱性、有辱人格的影片，或是拍攝、分享他人的色情影片，皆屬於違法行為。」