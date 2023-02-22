用iPhone 5年「燒焦」4條充電線　苦主求解！內行人揭真相

▲iPhone的Lightning接口。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果的產品配件與其他廠牌不通用，充電線等售價都不便宜，一名苦主使用5年iPhone，就「燒焦」4條充電線，讓他相當苦惱，不過有內行人解答，這其實是「銅氧化」的狀況。

原PO 20日在PTT iOS板發文表示，他從2017年開始用iPhone，大致上都滿意，除了內建鍵盤不知何故常常打錯字、Lightning接口經常燒焦，這兩點讓他感到困擾，「這5年應該換了4條Lightning線了」。

▲蘋果USB-C to lightning充電線，每條590元起。（圖／記者洪聖壹攝）



原PO提到，他不斷回想自己的Lightning接口跟手機端是不是有碰到水，但他不太會在下雨時在室外用手機，也沒有清洗手機的習慣，Lightning接口卻會一陣子就燒焦、接觸不良，讓他質疑是否「室內外的高濕度也有可能造成Lightning接口燒焦」。

原PO目前會用一些稍微銳利的東西去刮除，看看能不能改善接觸不良的問題，但也有時會無法刮掉，讓他開始考慮是否要買magsafe充電器跟行動電源，避免接口再有燒焦的情形。

文章曝光後，有內行網友留言指出，這個變色狀況是「銅氧化」，如果是燒焦的話，整條電線應該就無法使用。也有網友解釋，氧化後因「表面阻抗增加」因而導致充電時該處升溫，就會更容易氧化。