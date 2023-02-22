買樂透爽中6600萬！幸運夫妻8年後竟破產...結局超淒涼

▲英國一對夫妻幸運中頭獎，卻因此走向淒慘人生。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

很多人都夢想靠彩券一夜致富，但結局卻不一定美好。英國有一對夫妻，贏得了180萬英鎊（約新台幣6635萬元），卻在短短8年內揮霍殆盡，而且禍不單行，最後破產，2人並且在結婚14年後走向分開的局面。

羅傑（Roger Griffiths）和蘿拉（Lara Griffiths）育有2個女兒，2人在2005年贏得樂透頭獎，獎金高達180萬英鎊，他們隨即用這筆錢在約克郡買了價值80萬英鎊（約新台幣2950萬元）的房子，然而一系列糟糕的財務決定，讓這筆錢短短幾年就花光。

蘿拉向《每日郵報》抱怨，羅傑一開始就和她爭論獎金要如何使用，她想將大部分的錢拿來謹慎投資，其餘的拿來享受，但羅傑希望2人都辭去工作，節儉地花錢，即使如此他們還是花掉太多，不僅去杜拜、紐約、馬略卡島和摩納哥度假，還買了一堆奢侈品，讓女兒就讀每年學費1萬英鎊（約新台幣37萬元）的私立學校。

▲羅傑和蘿拉把獎金全部花光。（圖／翻攝自每日星報）

此外，羅傑買了一輛2.8萬英鎊（約新台幣103萬元）的保時捷、一套價值500英鎊（約新台幣1.8萬元）的西裝，做牙齒美白和打肉毒，為了實現小時候當搖滾明星的夢想，花費4000英鎊（約新台幣15萬元）買新吉他，又斥資2.5萬英鎊（約新台幣92萬元）和一支僅賣出600張專輯的樂隊合作製作唱片。

至於蘿拉則買了珠寶、衣服、家具和名牌包，不過仍堅持從事美容水療業務工作，每天忙到晚上9、10點，但仍持續虧損，她不滿羅傑整天在家不工作，「尤其我工作很忙，連午休時間都沒有」。

生活直到2010年新年前夕，因為一場大火，將他們的財產燒盡，不得不支付7個月的臨時住宿費用。不過，這還不是最慘的，蘿拉後來發現羅傑疑似出軌，儘管對方否認，但2人因此在結婚14年後離婚。

蘿拉坦言，她不後悔中樂透，只是希望結果能有所不同，並用自身經驗告誡：「中獎的多數人，最終都會以某種方式變得更糟，沒有人會同情你，因為你得到一筆錢，而不是賺到錢」。

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