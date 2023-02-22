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南北溫差60度！冬季風暴籠罩美西、北部　恐降破紀錄大雪

▲▼美國遭受「炸彈氣旋」冬季風暴狂襲。（圖／路透）

▲北美又一波冬季風暴。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國近日又迎來新一波冬季風暴，整個美西、北部平原和中西部都被籠罩，21日（台灣時間22日）可能出現暴風雪、嚴酷低溫和創紀錄的降雪，使得公路行駛非常危險，空中交通也被打亂。美國國家氣象局指出，降雪或將深達61公分，部分地區風速預計達每小時97公里：此外，南北極端溫差估計將近60度。

路透社報導，美國國家氣象局預報，每小時2英吋（約5公分）的降雪速度加上強風，將讓公路行駛相當危險，在北部平原和中西部北面的部分地區，更可能面臨根本無法通行的情況。

美國北方州之一的明尼蘇達，交通當局發布推文表示，除雪隊將會在全州展開工作，但這場風暴可能會很瘋狂。

雖然上述地區未來幾天將可能見到紀錄降雪和嚴寒，但在美國南方部分地區，卻預計會出現反差極大的紀錄高溫，南北溫差可能高達華氏100度（攝氏38度），極端溫差更將近攝氏60度。佛州奧蘭多預計出現2月的破紀錄高溫攝氏32度，但北方蒙大拿州的比靈斯（Billings），溫度估計會降至攝氏-27度。

▲美國紐約州西部城市水牛城（Buffalo）降大雪。（圖／路透）

▲美國北部、西部與中西部部分地區都將受到影響。（圖／路透）

這波冬季風暴移動緩慢，周末美國節日「總統日」（華盛頓誕辰紀念日）已受到影響，加州部分地區降下大雨，內陸的內華達州山區則有大量降雪。

預計美東時間22日到23日間，冬季風暴將為美國東北的新英格蘭地區帶來大雪和低溫降雨，在新罕布夏州、佛蒙特州及緬因州，會降下1英尺（約30公分）以上的雪。

迂迴滯留的風暴也將為加州帶來降雪，全州3900萬居民幾乎都能見證降雪，或是看到附近的山頭覆蓋白雪。

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