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情報頭子收毒梟破15億賄款！　「墨西哥FBI」前局長被判有罪

▲墨西哥前公共安全部長魯納（Genaro García Luna）2019年因涉嫌幫助墨國大毒梟「矮子」的販毒集團被捕，案件於2023年1月23日在紐約布魯克林開庭。（圖／路透）

▲「墨西哥FBI」前局長魯納下半生恐怕都得待在牢裡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

魯納（Genaro García Luna）曾是墨西哥聯邦調查局局長，職位等同美國聯邦調查局（FBI）最高層官員，是墨西哥「毒品戰爭」的門面，卻被控收受哥綽號「矮子」的大毒梟古茲曼（Joaquin ”El Chapo” Guzman）超過5000萬美元（15億元）的賄款，在美國受審後遭宣判有罪，最長可能面臨終身監禁。

BBC報導，現年54歲的魯納於2019年在美國德州被依收取販毒集團賄款罪名逮捕，但他始終堅稱無罪。美國法院21日裁定，魯納犯下毒品販運罪刑有罪，最高面臨終身監禁；司法部在聲明中指出，他刑期最少也要20年。

檢察官指出，魯納在墨西哥等同於美國FBI的單位擔任過最高層，期間卻收受古茲曼裝在公事包裡送來大疊大疊的美元現鈔。紐約布魯克林聯邦地區法院在歷經3小時庭審，以及3天的陪審團審議後，做出有罪判決。

墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）發言人奎瓦士（Jesús Ramírez Cuevas）於判決出爐後發布推文，讚賞陪審團的決定，並將矛頭指向墨西哥前總統卡德隆（Felipe Calderón）。

▲矮子古茲曼曾囑人送錢給魯納。（圖／wiki public domain）

▲矮子古茲曼曾囑人送錢給魯納。（圖／wiki public domain）

魯納於卡德隆在位期間擔任公共安全部長，於2006年展開毒品戰爭。奎瓦士說，「正義已經制裁了卡德隆的前侍，對我們人民犯下的罪刑永遠不會被遺忘。」

魯納2001年到2005年擔任墨西哥聯邦調查局局長，2006到2012年任職墨西哥公共安全部長，一路升官到警界最高層的他2019年卻在美國德州達拉斯被捕，因為他涉嫌向「矮子」為首的墨國黑幫「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）提供競爭對手資訊、販毒路徑等，並換取上千萬美元的報酬。不過，魯納2020年對檢方提出5項指控一概不認罪。

一名集團成員於2018年針對「矮子」的審判中作證稱，他大約在2005年或2006年時曾經交給魯納一個裝有300萬美金（約新台幣9000萬元）的手提箱，又在2007年給魯納另一筆300萬到500萬美元（約新台幣9000萬至1.5億元）賄賂。另外也有證詞指出，魯納與西納羅亞集團達成協議，由集團幫他籌措最多5千萬美元的鉅款。魯納堅稱這些指控是「誹謗」，全都缺乏證據。

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