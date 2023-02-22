土敘6.4強震增至6死　2.1億噸廢墟垃圾全待排除

▲土耳其強震後，災區百廢待舉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其、敘利亞邊境21日爆發規模6.4極淺地震，本起地震罹難人數上升至6人。2國邊境6日發生的7.8強震已帶來毀滅性災難，目前共累計至少4.7萬人罹難、近萬棟建築毀損倒塌，殘磚斷瓦和廢棄物超過2.1億噸，還有大量的傷患。

6.4極淺地震於20日晚間8時04分（台灣21日凌晨1時04分），震央位於哈塔伊省（Hatay）省會安塔基亞（Antakya）附近，震源深度10公里。路透社指出，之後又發生90起餘震，為安塔基亞許多因大地震已經無家可歸、住在臨時帳棚內的災民，帶來更新的創傷和恐懼。

47歲的鐵匠福瑞爾（Murat Vural）表示，「對我來說這是啟示錄的預兆之一，我感覺我們都要死了，我們會被埋在這裡。」震後他打電話給朋友，說他們應該離開安塔基亞，「這裡不再是我們能待的地方了。我們都很擔心自己的性命安全。」





▲大量建築等廢棄物必須清除，工程艱鉅。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其整個2月地震不斷，6日的7.8極淺強震已奪走土耳其超過4.1萬條的性命，處於內戰12年之久的敘利亞，也通報約6000人死亡，而這些都不包含尚未被找到的罹難者以及黑數。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）說，該國目前有86.5萬人住在帳篷裡，還有2.35萬人住在集裝箱貨櫃中，另外37.6萬人則暫住在學生宿舍以及災區外的公共賓館裡。

清除與重建之路困難，大量建築崩毀產生的廢墟瓦礫超過2.1億噸，全都需要清除，聯合國開發計畫署（UNDP）土耳其代表文頓（Louisa Vinton）指出，這些廢棄物需要多達700萬平方公尺的空間集中處理，「這是一個艱鉅的任務。」