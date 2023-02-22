　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

王毅讚中俄關係「堅若磐石」　普丁親信邀團結對抗西方

▲中國最高外交官王毅抵達莫斯科，不排除將受俄國總統普丁接見。（圖／路透）

▲中國最高外交官王毅，在莫斯科與帕特魯舍夫會面。（圖／路透）

文／中央社莫斯科21日綜合外電報導

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天告訴俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫，中俄關係「堅若磐石」，可以在國際變局中經得起任何考驗。帕特魯舍夫則表示，中國是俄國外交政策的當務之急，兩國應團結一致對抗西方。

在俄軍全面入侵烏克蘭一週年前夕，美國關切北京可能考慮提供俄羅斯武器之際，兩國「沒有禁區」的夥伴關係備受檢視。

俄國國營電視台報導，王毅今晚在莫斯科會見俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）親信帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）時表示，他期待討論安全事宜。俄羅斯國家安全會議（Security Council）是一個掌握重權的組織。

王毅告訴帕特魯舍夫：「中俄關係成熟：堅若磐石，可以在國際變局中經得起任何考驗。」

王毅說，俄中兩國應該制訂新的共同措施，以確保雙方的安全，但未進一步說明。

根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，帕特魯舍夫告訴王毅：「在西方目前正集體積極圍堵俄羅斯和中國的背景下，進一步深化俄中合作和在國際舞台的互動，尤其重要。」

「我希望在台灣、新疆、西藏和香港問題上重申我們對北京的持續支持。」

美國認為俄中是對其安全威脅最大的兩個國家，中國是其長期最大的「戰略競爭者」，俄羅斯則是「急迫威脅」（acute threat）。

王毅預定明天會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則已表示，他不排除王毅會晤普丁的可能性，因為有「很多事可談」。

ET快訊
快訊／上班上課注意！　大雨來了
228連假變天！更強冷空氣轉雨　最低8℃時間曝
快訊／工程師爬「雞心尖山」失聯尋獲！　重摔濺血傷重不治
升息疑慮加深　美股重挫697點、台積電ADR大跌2.73％

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

王毅讚中俄關係「堅若磐石」　普丁親信邀團結對抗西方

「奇蹟寶寶」找到家了！強震中出生　確定由阿姨領養

升息疑慮加深　美股重挫697點、台積電ADR大跌2.73％

北約秘書長：普丁暫停《限武條約》想引發世界大戰

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談　西方質疑目的

拜登波蘭演說：普丁以為能「打倒北約」他錯了　基輔依然自由站著

全球最大規模「周休3日」試驗結果出爐　員工驚呼：回不去了

英智庫：中國深入經營大英國協　擬新建永久軍事基地

普丁2小時「國情咨文」太無聊？　心腹竟然台下打瞌睡

普丁國情咨文斥「西方威脅」　暫退限武條約發核戰警告

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

土耳其發生規模6.4地震　10分鐘狂晃5次災民嚇壞

王毅讚中俄關係「堅若磐石」　普丁親信邀團結對抗西方

「奇蹟寶寶」找到家了！強震中出生　確定由阿姨領養

升息疑慮加深　美股重挫697點、台積電ADR大跌2.73％

北約秘書長：普丁暫停《限武條約》想引發世界大戰

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談　西方質疑目的

拜登波蘭演說：普丁以為能「打倒北約」他錯了　基輔依然自由站著

全球最大規模「周休3日」試驗結果出爐　員工驚呼：回不去了

英智庫：中國深入經營大英國協　擬新建永久軍事基地

普丁2小時「國情咨文」太無聊？　心腹竟然台下打瞌睡

普丁國情咨文斥「西方威脅」　暫退限武條約發核戰警告

機票售價兩極化、清明連假東京賞櫻賣到4萬元　平日1.6萬元起

「天生臭臉星座」Top 3！　第一名個性慢半拍，常被誤會不開心

王建民捲桃花劫！與「台南女名醫」對話曝　1句話被人夫求償千萬

王建民捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

快訊／上班上課注意！　大雨來了

春季就該入手「粉色精品包」　Jisoo同款Lady D-Joy、CHANEL青蛙包絕美

王毅讚中俄關係「堅若磐石」　普丁親信邀團結對抗西方

「奇蹟寶寶」找到家了！強震中出生　確定由阿姨領養

用「含金」高股息ETF抗存骨！　法人曝1招：年領8次息

斑點OUT！2023最新「美白速報」，肌膚亮度更上一階

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

即／普丁宣布：俄羅斯暫停「削減戰略武器條約」

單親媽「生15子女」她日薪500元養活全家

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

普丁國情咨文太無聊？心腹竟然台下打瞌睡

普丁國情咨文斥西方威脅　暫退限武條約發核戰警告

升息疑慮加深　美股重挫697點

英智庫：中國深入經營大英國協　擬新建永久軍事基地

拜登波蘭演說：普丁以為能「打倒北約」他錯了

普丁倡俄國經濟轉向亞洲　擺脫西方狼性習慣

烏克蘭官員評普丁國情咨文：與事實脫節

拜登出訪烏克蘭與波蘭　克宮：密切關注中

更多熱門

相關新聞

北約秘書長：普丁暫停想引發世界大戰

北約秘書長：普丁暫停想引發世界大戰

北約秘書長史托騰柏格在今天與歐盟、烏克蘭三方會談中回應俄國總統普丁國情咨文，指責普丁宣布暫停限武條約是想朝向第三次世界大戰前進。烏克蘭外長庫列巴則對中國將提俄烏和平計畫表達審慎期待。

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談 西方質疑目的

拜登宣布：2024北約75周年峰會　在美舉行

拜登宣布：2024北約75周年峰會　在美舉行

拜登波蘭演說：普丁以為能「打倒北約」他錯了

拜登波蘭演說：普丁以為能「打倒北約」他錯了

普丁國情咨文太無聊？心腹竟然台下打瞌睡

普丁國情咨文太無聊？心腹竟然台下打瞌睡

關鍵字：

王毅俄羅斯中國普丁

讀者迴響

熱門新聞

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

看似溫柔其實很難征服的3大星座

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

LINE公告「這功能」將結束

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均20日病逝

40歲↑台男過半有「勃起障礙」！　2原因害你不行了

老婆愛愛中「突爆哭衝出房間」！紀言愷錯愕被推開

火車站拍賣香奈兒包！遺失物清單掀暴動

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

6000元要來了　商總許舒博：多少挹注國內消費市場

王彩樺正妹女兒動手術！　「病服身影曝光」心疼

第一眼看見「書」還是「嘴唇」？

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面