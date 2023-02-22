　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看護替爸爸口交「忍2分就好」　中風阿公躺一旁！父：男人都有的事

▲老人,看護,老人照護,孤獨死。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO指出，外籍女看護替爸爸性服務。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

不少人無法親自照料行動不便的親屬，會請外籍看護到家裡幫忙。一名男子指出，他撞見負責照顧阿公的看護，正在幫爸爸口交，還說「忍1、2分鐘就好」，之後爸爸會比較安份，讓他煩惱不知道該不該告訴媽媽。

原PO昨（21）日在Dcard發文表示，阿公中風後家裡就請了外籍女看護來照顧，她在家的形象相當乖巧，她一個人到台灣工作多年，孩子也留在家鄉給家人照顧，原PO偶爾會多塞錢給她，爸媽也都對她非常好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，他有天提早下班去醫院替阿公拿藥，回到家開阿公房門時，竟看見看護在替爸爸口交，爸爸嚇得大叫一聲，原PO則立刻關門逃離現場。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO撞見場景相當驚嚇。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，女看護事後告訴他，是爸爸主動要求性服務，說會多給她錢，她因為家人缺錢就答應了，過去爸爸還會在媽媽洗澡時趁機吃她豆腐，她覺得不如替爸爸服務還有錢拿，「1、2分鐘就好了，之後手腳也比較安分」。

然而原PO爸事後則裝沒事，還對原PO說「這是成熟男人都有的事」，要原PO別驚動媽媽，最後害得沒人照顧阿公，讓原PO苦惱「我真該把事實的真相說出來嗎？」

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「講出那種～什麼成熟男人都有的話，自己噁心還想說服別人認同」、「成熟男人那句聽到就火上來，以為大家跟你一樣自制力那麼低喔，噁心」、「人家是離鄉背井來台灣賺錢，利用工作權脅迫對方」、「居然還拿阿公會沒看護當藉口擋」、「他們是在阿公旁邊表演嗎」。

ET快訊
王彩樺正妹女兒動手術！　病服身影曝光
竹聯幫元老病逝！生前參與「陳家滅門血案」7死轟動全台
星宇股價噴太多！　明起單筆買10張以上要預收款項
迎更強冷氣團！「急凍10度」濕冷→乾冷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿姨偷錄自慰聲還傳給親戚　女學生淚訴：被赤裸裸公審

看護替爸爸口交「忍2分就好」　中風阿公躺一旁！父：男人都有的事

228連假變天！更強冷空氣轉雨　最低8℃時間曝

究極三寶逆向停車「來回8次停不進」！撞完車秒落跑…警看不下去了

快訊／宜蘭外海01:00發生規模5.3地震　最大震度2級

茶碗蒸擺一條「咖啡色條狀物」超驚悚！正妹猛吃一口：很濃郁

台64賓士鬼切攔車「球棒猴亂舞」　上班族男秒逃：治安敗壞

3國小生超商打電動腳放桌上　被阿伯制止反嗆「全家就是我家！」

火車站明拍賣「香奈兒包、switch」！遺失物清單掀暴動：開搶啦

缺蛋？他實測「15分鐘買到2盒蛋」嗆可憐　PTT鄉民看價格笑：盤子

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

土耳其發生規模6.4地震　10分鐘狂晃5次災民嚇壞

阿姨偷錄自慰聲還傳給親戚　女學生淚訴：被赤裸裸公審

看護替爸爸口交「忍2分就好」　中風阿公躺一旁！父：男人都有的事

228連假變天！更強冷空氣轉雨　最低8℃時間曝

究極三寶逆向停車「來回8次停不進」！撞完車秒落跑…警看不下去了

快訊／宜蘭外海01:00發生規模5.3地震　最大震度2級

茶碗蒸擺一條「咖啡色條狀物」超驚悚！正妹猛吃一口：很濃郁

台64賓士鬼切攔車「球棒猴亂舞」　上班族男秒逃：治安敗壞

3國小生超商打電動腳放桌上　被阿伯制止反嗆「全家就是我家！」

火車站明拍賣「香奈兒包、switch」！遺失物清單掀暴動：開搶啦

缺蛋？他實測「15分鐘買到2盒蛋」嗆可憐　PTT鄉民看價格笑：盤子

大聯盟新規則上路各隊忙適應　主席保證「比賽節奏更快」

阿姨偷錄自慰聲還傳給親戚　女學生淚訴：被赤裸裸公審

看護替爸爸口交「忍2分就好」　中風阿公躺一旁！父：男人都有的事

228連假變天！更強冷空氣轉雨　最低8℃時間曝

北約秘書長：普丁暫停《限武條約》想引發世界大戰

華爾街日報：習近平擬訪俄促和談　西方質疑目的

究極三寶逆向停車「來回8次停不進」！撞完車秒落跑…警看不下去了

男子車禍身亡11年「突然復活」　家屬震驚：當年被火化的是誰？

涉幫「詐貸女王」假合約拿上億元　彰銀襄理20萬交保

拜登宣布：2024「北約75周年峰會」　在美國舉行

騎士屁股癢？一路狂扭　方向燈打著不轉網看傻

生活熱門新聞

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

LINE公告「這功能」將結束

火車站拍賣香奈兒包！遺失物清單掀暴動

回暖2天！228連假前夕迎強冷氣團

他買到2盒蛋嗆沒缺蛋　鄉民看價格笑了：盤子

T1大亂鬥！「台啤18號正妹」煞到全場　本尊IG被神到

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

即／宜蘭外海發生規模5.3地震　最大震度2級

茶碗蒸擺一條深色條狀物！她讚：很濃郁

台64「鬼切攔車」球棒猴亂舞　他嚇傻逃跑

50嵐「換1包裝」容量真的減量！店員崩潰解答

黑手兒考上醫學院！考官竟問：修車就好幹嘛當醫師

三寶突開車門　下一秒對折尷尬了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

看似溫柔其實很難征服的3大星座

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

LINE公告「這功能」將結束

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均20日病逝

40歲↑台男過半有「勃起障礙」！　2原因害你不行了

火車站拍賣香奈兒包！遺失物清單掀暴動

老婆愛愛中「突爆哭衝出房間」！紀言愷錯愕被推開

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

第一眼看見「書」還是「嘴唇」？

王彩樺正妹女兒動手術！　「病服身影曝光」心疼

衝大樂透、威力彩！頭獎最高8億　「3生肖」財運旺到爆表

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面