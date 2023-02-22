看護替爸爸口交「忍2分就好」　中風阿公躺一旁！父：男人都有的事

▲原PO指出，外籍女看護替爸爸性服務。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

不少人無法親自照料行動不便的親屬，會請外籍看護到家裡幫忙。一名男子指出，他撞見負責照顧阿公的看護，正在幫爸爸口交，還說「忍1、2分鐘就好」，之後爸爸會比較安份，讓他煩惱不知道該不該告訴媽媽。

原PO昨（21）日在Dcard發文表示，阿公中風後家裡就請了外籍女看護來照顧，她在家的形象相當乖巧，她一個人到台灣工作多年，孩子也留在家鄉給家人照顧，原PO偶爾會多塞錢給她，爸媽也都對她非常好。

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原PO提到，他有天提早下班去醫院替阿公拿藥，回到家開阿公房門時，竟看見看護在替爸爸口交，爸爸嚇得大叫一聲，原PO則立刻關門逃離現場。

▲原PO撞見場景相當驚嚇。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，女看護事後告訴他，是爸爸主動要求性服務，說會多給她錢，她因為家人缺錢就答應了，過去爸爸還會在媽媽洗澡時趁機吃她豆腐，她覺得不如替爸爸服務還有錢拿，「1、2分鐘就好了，之後手腳也比較安分」。

然而原PO爸事後則裝沒事，還對原PO說「這是成熟男人都有的事」，要原PO別驚動媽媽，最後害得沒人照顧阿公，讓原PO苦惱「我真該把事實的真相說出來嗎？」

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「講出那種～什麼成熟男人都有的話，自己噁心還想說服別人認同」、「成熟男人那句聽到就火上來，以為大家跟你一樣自制力那麼低喔，噁心」、「人家是離鄉背井來台灣賺錢，利用工作權脅迫對方」、「居然還拿阿公會沒看護當藉口擋」、「他們是在阿公旁邊表演嗎」。