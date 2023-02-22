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英智庫：中國深入經營大英國協　擬新建永久軍事基地

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲英智庫分析，中國正在深入經營大英國協國家。（圖／路透） 

文／中央社

英國智庫Civitas近日發布報告指出，中國在大英國協成員國境內深化、擴展安全事務與軍事影響力已經行之有年，很有可能將在位於非洲西部的其中一個成員國興建永久軍事基地。

一旦如願，這將是中國在非洲大西洋岸的第一個永久軍事基地。

目前中國在非洲僅有一個永久軍事基地，是位於非洲東北岸、「非洲之角」（Horn of Africa）的吉布地（Djibouti），串聯紅海與印度洋。

共軍對大西洋的投射能力近年日益引發關注，且在北大西洋呈現南、北夾攻之勢。英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）去年12月在「國防參謀長年度講談」示警，一旦北極冰層融化並因此大幅縮短歐、亞洲之間的航行時間，中國軍力將更容易投射至大西洋。

Civitas是中間偏右的智庫。由其防衛暨安全事務部門主任克拉克（Robert Clark）撰寫的報告提到，共軍將在非洲西岸鄰接大西洋的幾內亞灣（Gulf of Guinea）建設永久軍事基地，這「幾乎已是可完全確定」的事，而這基地不排除將位於其中一個大英國協成員國境內。

克拉克指出，雖然相關國家與英國有強健的安全事務連結，但在出口貿易和財政上日益依賴中國，更曾與共軍一同在幾內亞灣執行反海盜任務。

在設立吉布地軍事基地前，中國也參與該區域反海盜行動多年，且傾向與個別國家合作、各個擊破。

大英國協目前有56個成員國，其中有21個位於非洲。

2021年曝光的美國情資顯示，中國近年積極在鄰接大西洋的非洲西岸尋找地點設立新的軍事基地，赤道幾內亞（Equatorial Guinea）的巴塔港（Bata）是其中最有可能的地點之一。

儘管赤道幾內亞不是大英國協成員國，美軍非洲司令部（Africa Command）情報分析主任米勒（Eric A. Miller）去年8月曾在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌撰文指出，中國在非洲設立新永久軍事基地的潛在地點橫跨13個國家，赤道幾內亞只是其中一個。

美軍對中國在非洲西岸設立軍事基地的主要顧慮包括非洲西岸與美國東岸的距離相對不長，一旦爆發直接或間接衝突，這將壓縮美軍對共軍的反應時間。美國國防部曾在2020年的年度國會報告預測，中國未來15年將尋求在非洲的大西洋岸增建軍事設施。

Civitas報告指出，若在赤道幾內亞設立軍事基地不成，中國勢必轉向其他幾內亞灣國家。在總計15個幾內亞灣國家中，有8個是大英國協成員，從各國對中國的經貿依存度和軍事往來判斷，最有可能允許中國興建軍事基地的幾內亞灣大英國協成員國是迦納、奈及利亞以及喀麥隆。去年剛加入大英國協的前法國殖民地加彭（Gabon）也是可能的地點。

除了軍事，Civitas報告提到，中國與位於不同地區的大英國協成員國發展越來越豐富的安全連結，包括在資通訊和執法領域。在提供警務訓練方面，中國在許多國家大有斬獲，尤其是在南太平洋和非洲地區，且相關訓練往往涵蓋意識形態灌輸，恐嚴重侵蝕自由民主根基。

報告指出，中國與大英國協各成員國發展軍事連結的方式包括高層互訪、提升中國軍火銷售、擴大軍事援助、執行聯合軍演和聯合任務。透過在相關國家進行軍事部署和其他活動，共軍得以強化自身的遠洋和全球「藍海」部署能力。

報告呼籲，英國應強化與大英國協在各領域的連結，以捍衛此跨國組織代表的自由價值及以規則為基礎的國際秩序。

在南太平洋方面，中國去年與索羅門群島簽署安全協議，內容涵蓋允許共軍軍艦在當地停靠，加深外界擔憂中國將在當地興建軍事基地。

除了索羅門群島，根據以安全事務見長的美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）去年12月發布的一份報告，巴布亞新幾內亞、斐濟和東帝汶是較有可能出現中國軍事基地的南太平洋國家；Civitas報告則另外點名吉里巴斯（Kiribati）。

索羅門群島、巴布亞新幾內亞、斐濟、吉里巴斯都是大英國協成員國。

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