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全球最大規模「周休3日」試驗結果出爐　員工驚呼：回不去了

▲▼ 電腦,筆電,上班,在家上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲全球最大規模「周休三日」試驗，為期半年，近期試驗結果也正式出爐。（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

英國去年展開全球最大規模的「周休三日」試驗計畫，如今歷時6個月，試驗結果也正式出爐。數據顯示，這些企業營收成長超過35％，離職人數大幅減少，缺勤率下降，員工健康也得到明顯改善，對公司好處更多，所以有超過9成企業願意繼續實施，甚至有3成宣布永久實施周休三日。

綜合外媒報導，英國非營利組織4 Day Week Global、智庫Autonomy、波士頓學院、劍橋及牛津大學研究員攜手合作，籌辦了這場為期6個月的試驗，共有61家企業、約2900名員工參與，產業涵蓋銀行、IT、零售與人力組織等不同領域，試驗在薪資不變的情況下，周休三日，以8成工時交出原先的工作產量。

這場試驗從2022年6月起實施，直至12月底結束。根據本月21日公布的數據，自從實施周休三日、周五休假後，員工健康狀況好轉，有40％的人表示睡眠得到改善，71％的人表示倦怠程度下降、39％的人表示壓力減少。

在試驗前，曾有一些人擔心，一周工作4天，工作強度會上升，甚至抵銷周休三日帶來的好處。但結果顯示，與前一年同期相比，這些企業的病假比例下降65％、離職比例減少57％，平均營收成長超過35％。若以公司規模進行加權，試驗期間，這些公司的平均營收也小幅增長1.4％。

對此，有96％的員工表示，更喜歡周休三日的上班節奏，還有42％人說，除非加薪2成5到5成，否則不會考慮周休二日，甚至還有15％的人表示已經「回不去了」，再多錢也不願回到周休二日的模式。

試驗結束後，有56家公司表示將繼續實施周休三日，其中18家公司更宣布常態化實施，期盼繼續締造雙贏。

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