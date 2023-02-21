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普丁國情咨文斥「西方威脅」　暫退限武條約發核戰警告

▲▼普丁發表國情咨文。（圖／路透）

▲普丁發表國情咨文。（圖／路透） 

文／中央社

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭24日滿一週年，俄國總統普丁今天發表國情咨文，除重彈舊調，指控西方煽風點火、威脅俄國，並宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START）。

●普丁國情咨文重彈舊調 控西方煽動衝突威脅俄國
普丁（Vladimir Putin）今天發表國情咨文，矢言繼續在烏克蘭作戰，並指控美國領導的北大西洋公約組織（NATO）煽動衝突，誤以為能打敗俄國。

普丁矢言「有系統地」推動在烏克蘭的攻勢，「我們會一步一步、謹慎並且有系統地解決眼前的目標」。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出訪希臘。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）譴責俄羅斯不負責任。（圖／路透）

● 普丁宣布暫退美俄限武條約 美國稱非常不幸
普丁今天也宣布暫停參與全球兩大核子強權美國與俄羅斯之間僅存的軍備管控條約New START，並且警告華府，俄羅斯新的陸基戰略核武已經投入戰鬥任務。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄羅斯決定暫停參與美俄New START條約是「非常不幸而且不負責任」作法，但強調美國仍然願意就此議題協商。

● 普丁倡俄羅斯經濟轉向亞洲 不再以西方馬首是瞻
普丁今天還說，自1991年蘇聯解體以來，俄羅斯曾轉向西方，現在俄羅斯將擺脫西方的「狼性」習慣並轉向亞洲，用他口中俄國本身獨特的文明為基礎，來打造自身經濟。

英國廣播公司（BBC）報導，普丁並提及要延伸跟蒙古國、中國的公路，以增加俄國與東亞的連結；還希望發展一條南北向國際走廊，改善與印度、伊朗和中東的聯繫。

● 普丁以遭威脅作為侵烏藉口 美指責荒謬
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天形容，普丁以指控西方威脅俄國作為全面入侵烏克蘭的藉口，作法「荒謬」。

蘇利文對記者說：「沒有人進攻俄羅斯，所謂俄羅斯受到烏克蘭或任何國家某種軍事威脅的念頭荒謬。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則表示，普丁的演說顯示他已經跟事實脫節。

● 拜登閃電訪烏 俄國鷹派憤怒難堪
美國總統拜登昨天無預警訪問烏克蘭，令許多俄羅斯軍事圈鷹派憤怒且難堪。

俄羅斯記者馬丹（Sergey Mardan）於個人的Telegram上尖酸回應：「拜登人在基輔，這是對俄羅斯明明白白的羞辱。」俄國退役軍人、前聯邦安全局（Federal Security Service）官員葛金（Igor Girkin）甚至表示，拜登搞不好已悠哉造訪過烏東前線。

對許多人來說，美國總統安全且有技巧地訪問烏克蘭，是俄軍行動氣力漸衰的另一個象徵。

克里姆林宮昨天坦言，正「密切」關注拜登對烏克蘭和波蘭的訪問。

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles III）視察在英代訓烏克蘭部隊。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）視察在英代訓烏克蘭部隊。（圖／路透）

● 代烏克蘭訓練軍人抗俄 英王查爾斯三世親自視察
俄羅斯對烏克蘭大規模入侵近一年之際，英國國王查爾斯三世（King Charles III）昨天前往英格蘭西南部，視察烏克蘭軍人在當地接受的壕溝戰訓練。

英國軍隊上週表示，他們已達到在6個月內訓練1萬名烏克蘭士兵的目標，讓那些缺乏實際經驗的軍人，學會在前線作戰必須會的技能。

▲▼ 波蘭訓練烏克蘭士兵使用豹2（Leopard 2）主戰坦克 。（圖／路透）

▲烏軍阿兵哥讚豹2戰車像「賓士」 。（圖／路透）

● 豹2戰車像「賓士」 烏軍：烏克蘭終將勝利
隨著西方向烏克蘭提供各式裝甲車及戰車，許多烏國士兵開始接受培訓。一名在德國受訓的烏克蘭士兵說，「豹2」戰車就像「賓士」，盼能為烏克蘭在戰爭中取得突破。

在烏克蘭政府和許多盟邦施壓數週後，德國上個月批准運送豹2戰車給烏克蘭。基輔當局認為，重型武器對擊退俄羅斯入侵至關重要，但莫斯科批評此舉是不必要的挑釁。

● 俄羅斯召美國駐俄大使 要求從烏克蘭撤出軍援
俄羅斯外交部今天召見美國駐俄大使崔西（Lynne Tracy）遞交外交照會，要求美國從烏克蘭撤出「士兵和裝備」，這是指西方對烏克蘭的軍事援助。

根據聲明：「俄方特別指出，為了緩和局勢，華府應採取措施確保撤出美國－北約的士兵和裝備，並停止抗俄行動。」

● 俄全面入侵近一年 聯合國：烏克蘭逾8000平民喪生
聯合國人權辦公室今天表示，自俄羅斯近一年前全面入侵以來，烏克蘭已有超過8000平民遇害，而且這個數據只是「冰山一角」，還有數千人被認為已經喪生。

最新的死亡人數與2月稍早公布的7199人相比，大幅向上修正。聯合國人權辦公室還說，約90%的罹難者死於爆炸性武器。

● 白俄：大量烏克蘭軍隊集結邊境 危及國安
白俄羅斯今天表示，大量烏克蘭軍隊在白俄邊境附近集結，並警告這對白俄安全構成威脅。

前蘇聯成員國白俄去年允許俄軍借用國土，作為侵烏的跳板。白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上週表示，願意再次提供國土給俄軍集結。

基輔數個月來一直表示擔心白俄可能會加入戰爭，這一潛在威脅迫使烏軍在東部和南部與俄軍交戰的同時，還調動軍隊保衛烏北。

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