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俄烏戰爭引發新合縱連橫　地緣政治格局丕變

▲▼G7領袖在德國舉行峰會期間，於27日透過視訊方式與烏克蘭總統澤倫斯基進行會議。（圖／路透）

▲去年6月G7領袖會談，矢言將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯去年2月24日全面入侵鄰國烏克蘭，衝突即將屆滿一年，顛覆烏克蘭國界以外部分世界秩序。法新社整理這一年來重要地緣政治面貌的轉變。

● 新的合縱連橫
俄烏戰爭已加劇衝突與對峙，各國圍繞華府、北京各組陣營的趨勢也益發明顯。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）去年12月說：「我們已經變成一個失序的多極世界，所有東西都是武器：能源、數據、基礎建設、移民。」

「地緣政治這個字極其重要，一切都是地緣政治。」

中亞、高加索、巴爾幹、非洲、亞太等地區，已成為中國、歐盟、俄國、土耳其等強權競逐影響力的角力場，手段包括基礎建設融資計畫，或是敲定貿易、軍事、外交合作協議等。

俄烏戰爭進一步動搖原有局勢，弱化俄國對中亞前蘇聯加盟共和國的控制，並為土耳其開創斡旋者的新角色。

智庫「法國地中海戰略研究基金會」（FMES）負責人哈祖（Pierre Razoux）說：「這種混亂重組確實存在，但可能只是暫時。」

「無可避免的是，戰爭結束後，俄國與歐洲會變弱、精疲力竭，從中得利的兩大贏家將是美國與中國。」

▲▼普丁,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國追求在2049年前成為全球領導強權，鑒於這項長期戰略目標，中國必須關心俄烏戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

● 俄國受制於中國
中國追求在2049年前成為全球領導強權，鑒於這項長期戰略目標，中國必須關心俄烏戰爭。

雖然北京在俄烏衝突採取支持莫斯科的立場，但仍避開與西方鬧翻。

歐盟「安全研究所」（Institute for Security Studies）亞洲事務分析家艾克曼（Alice Ekman）說：「中國並未保持距離，而是鞏固（與俄羅斯的）緊密關係。」

愛沙尼亞情報單位也在本月公布的年度報告中說：「僅因（中國國家主席）習近平對（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）的作戰支援有限，而把這看作是跟俄國保持距離，可能言之過早。」

艾克曼表示，支持雖不代表全面結盟，中國挺俄程度也不若華府對烏克蘭，但「我們必須注意一個事實：（中俄）經濟關係已經強化」。

事實上，俄烏戰爭使莫斯科面臨淪為北京附庸或衛星國的風險。

經濟學家兼制裁議題專家德瑪雷（Agathe Demarais）說：「俄國當前處境無法跟中國平起平坐協商，中國將對俄國予取予求，且未必給俄國想要的東西」，例如武器和重要電子零組件等。

不過，艾克曼也認為意識形態可能比經濟失衡更重要，中俄這段關係不應該只用理性角度分析。

哈祖則認為，克里姆林宮也有意識地把籌碼押在多元化的地緣政治、經濟、戰略關係，對象有土耳其、中東、伊朗、非洲，藉此限制對中國的依賴程度。

而且俄國核子武器庫遠大於中國，也能避免俄國徹底稱臣。

▲▼歐盟,歐盟國旗,歐盟示意圖。（圖／路透社）

▲對於歐盟而言，俄烏戰爭既是一個展現自己能擔重任的機會，卻也有再度屈從華府的危險。（圖／路透社）

● 歐洲重要嗎？
對於歐盟而言，俄烏戰爭既是一個展現自己能擔重任的機會，卻也有再度屈從華府的危險。

一位不願具名的歐洲決策高層說：「歐洲表現不算太差，藉由軍事支援、難民援助、降低（對俄國的）能源依賴，從戰爭初期就展現出韌性，以及迅速反應的能力。」

「（歐盟）雖做到回應立即性需求，但它替未來以及自己在全球棋局的位置做好準備了嗎？恐怕還有很多事情要做。」

德瑪雷則說：「當前明顯存在兩個陣營，一邊是美國，一邊是中國及其盟邦與俄羅斯。歐洲是要當第三陣營，還是跟美國人同一陣線？」

哈祖表示，歐洲領袖現在與華府聯合支持基輔，希望加強與美國的關係，但他們了解，如果某個孤立主義候選人入主白宮，他們就可能被拋下。

現在有愈來愈多抱持大西洋主義的歐盟國家，看不到沒有美國與北大西洋公約組織（NATO）保護傘的未來。

歐盟除大致上已割捨俄國化石燃料外，還在尋找更多可以降低戰略依賴性的領域。去年3月，一場在法國凡爾賽（Versailles）的峰會列舉重要原物料、半導體、食品作為首要領域。

法國智庫「戰略研究基金會」（Foundation for Strategic Research）的戴爾特（Bruno Tertrais）表示，歐洲人正在承受過往「戰略拖延」之苦，他們拒絕行動，直到最後別無選項。

不過歐盟仍將努力在結束俄烏戰爭的協商中，力爭一席之地。戴爾特表示正如俗話所云「不為刀俎，即成魚肉」。

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲華府將把焦點從大西洋世界轉向太平洋。（圖／路透）

● 美國轉向亞洲
2009年，時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）預言「美中關係將形塑21世紀樣貌」，預示華府將把焦點從大西洋世界轉向太平洋。

然而俄羅斯入侵烏克蘭顯示，對於曾任歐巴馬副手的現任總統拜登（Joe Biden）而言，對歐洲鬆手可能沒那麼容易。

法國將領圖茹斯（Bertrand Toujouse）說：「俄國阻礙美國把重心轉向中國。美國必須相對迅速解決歐洲這邊的問題。」

華盛頓大學（University of Washington）研究員德梅歐（Giovanna De Maio）說，拜登現在得求取平衡。德梅歐強調，美國政界正「加強呼籲盡速解決這場衝突」，而且在野的共和黨早對拜登政府持續軍援烏克蘭感冒。

不過俄烏戰爭仍為美、中在台灣周邊的潛在衝突提供許多啟發。

駐日本美軍陸戰隊指揮官畢爾曼（James Bierman）近日告訴「金融時報」（Financial Times）：「俄國在2014、2015年發動侵略後，我們認真督促替未來衝突做準備：訓練烏克蘭人、預置補給、確認我方可以從事支援的場所。」

「我們稱呼這樣做是戰區建立，而且我們正在日本、菲律賓和其他地方進行戰區建立。」

● 全球化遭受打擊
以美國與歐盟為首的盟邦除提供基輔當局武器，也試圖用嚴厲制裁來扼殺俄國經濟。

冷戰結束後被默認的全球貿易體系也感受到這些貿易措施的影響，不過這個體系早已問題重重。

德瑪雷在她的著作中寫道：「制裁填補了無效宣言與致命軍事行動之間的外交空間空隙。」

俄國是能源大國，而七大工業國集團（G7）與歐盟已對俄國出口的石油祭出價格上限，法國能源巨擘道達爾集團（Totalenergies）執行長普揚（Patrick Pouyanne）告訴法新社，這種制裁「終結（化石燃料領域的）全球市場」。

普揚問道：「一旦我們決定實施上限，而（沒實施制裁的）中國、印度等兩大買家可用不同價格向俄國人買油，那全球石油價格的概念又代表什麼意義？這種情況真的很陌生。」

強權也在其他領域一步步削弱昔日珍視的自由貿易原則，例如美國限制銷售特定電腦晶片給中國，或是印度暫停出口小麥等。

除這些自覺性行動的影響，還有新型冠狀病毒大流行對全球供應鏈的衝擊。

德瑪雷說：「其實早在俄烏戰前就已出現世界分裂化的傾向，疫情和接踵而至的戰爭帶來雙重打擊，使分裂加速。」

▲▼雖然在戰爭期間，烏克蘭小麥收成仍高於預期。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭戰爭衝擊糧食安全。（圖／達志影像／美聯社）

● 生活成本危機
這場戰爭為人類3大基本需求─糧食、供暖、棲所的成本帶來連鎖反應，從非洲開發中國家到富裕的歐洲都無可倖免。

世界經濟論壇（World Economic Forum）在2023年度「全球風險報告」（Global Risks Report）指出，生活壓力在COVID-19疫情爆發前早已逐漸攀升，如今「一場全球生活成本危機已然來到」。

研究人員霍森（Naomi Hossain）與海洛克（Jeffrey Hallock）在德國「艾伯特基金會」（Friedrich Ebert Foundation）一份研究中寫道，儘管有些國家試圖降低衝擊，「2022年仍發生一波前所未見、關於每天基本需求負擔能力與取得管道的抗議」。

他們說：「在幾個國家，這類抗議進一步升級成更大型的國家政治危機，其特點為顯著的暴力情勢、人員傷亡，以及要求政治變革。」

非洲、中東國家受苦尤甚，因為它們得進口大量糧食，而財務幾無餘裕的全球窮國更是如此。

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